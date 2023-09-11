Dương Tử bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết trong Trường Tương Tư phần 2

Sao quốc tế 11/09/2023 14:35

Việc Trường Tương Tư phải ngừng chiếu sau khi lên sóng phần 1 khiến khán giả “đứng ngồi không yên” vì tò mò về phần tiếp theo.

Trong buổi livestream gần đây, Dương Tử đã tiết lộ nhiều chi tiết đáng chú ý liên quan tới Trường Tương Tư phần 2. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, trong phần 2 Trường Tương Tư sẽ có nội dung nhiều biến động hơn, đương nhiên cũng ngược hơn phần 1 rất nhiều.

Tuy nhiên, tiết tấu phim nhanh và có sức bật hơn, phát sinh những tình tiết dẫn tới cao trào và mở ra nhiều nút thắt cho các tuyến nhân vật. Ở phần 2, mỗi nhân vật sẽ đi theo một hướng khác nhau và có một kết thúc thuộc về họ.

Dương Tử bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết trong Trường Tương Tư phần 2 - Ảnh 1

Ngoài ra, Dương Tử cũng tâm sự, trong phần 1, cảnh khiến cô thấy cảm động nhất là khi Văn Tiểu Lục (Tiểu Yêu khi chưa về thân phận nữ nhi) xuất hiện ở trấn Thanh Thủy và nghe người khác về câu chuyện xưa của chính mình. Lúc ấy tuy cô đang cười nhưng nội tâm thì đầy bi thương không thể nói rõ.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng cô luôn đọc rất kỹ nhưng bình luận góp ý của người hâm mộ về nhân vật, cách diễn xuất hay tuyến câu chuyện. Mỗi bộ phim sau khi lên sóng đều được Dương Tử tổng kết lại sự thể hiện của mình để rút ra các ưu điểm, nhược điểm, cách thức, tích lũy kinh nghiệm, khắc phục trong những tác phẩm sau. 

Chia sẻ này của Dương Tử nhận được sự khen ngợi, ủng hộ từ người hâm mộ. Trước đó, đạo diễn Trường Tương Tư cũng từng ca ngợi cô là “diễn viên trời sinh”.

 

Dương Tử bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết trong Trường Tương Tư phần 2 - Ảnh 2

Trường Tương Tư được công nhận là bom tấn của mùa hè 2023 khi liên tục có số điểm cao và dẫn đầu trong các bảng xếp hạng danh tiếng. Ở phần 1, phim của Dương Tử giành được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng không chỉ bởi tạo hình và màu phim chất lượng, mà còn bởi diễn xuất đồng đều của tất cả diễn viên.

Ngoài ra, phần 2 của bộ phim dự định sẽ trở lại vào tháng 2/2024. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mong chờ một phép màu để có thể xem phim sớm hơn dự kiến. Bởi Trường Tương Tư được chiếu trước khi có chính sách phim mới, vì vậy đông đảo khán giả vẫn hi vọng phim có thể tiếp tục phát sóng để duy trì độ hot của bom tấn cổ trang 2023. 

Mối quan hệ của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm vướng tin đồn 'không nhìn mặt nhau'

Mối quan hệ của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm vướng tin đồn 'không nhìn mặt nhau'

Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh là 2 trong số những tiểu hoa đán nổi danh của màn ảnh Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Mối quan hệ của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm vướng tin đồn 'không nhìn mặt nhau'

Mối quan hệ của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm vướng tin đồn 'không nhìn mặt nhau'

Dương Tử lần đầu tiết lộ mắc chứng sợ xã hội khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng

Dương Tử lần đầu tiết lộ mắc chứng sợ xã hội khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng

Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng'

Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng'

Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm?

Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm?

Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè

Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè

Lý do Dương Tử có khả năng 'gánh phim', 'vượng' bạn diễn nhưng lại không có được nhiều dự án lớn?

Lý do Dương Tử có khả năng 'gánh phim', 'vượng' bạn diễn nhưng lại không có được nhiều dự án lớn?

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau