Dương Tử bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết trong Trường Tương Tư phần 2

Tuy nhiên, tiết tấu phim nhanh và có sức bật hơn, phát sinh những tình tiết dẫn tới cao trào và mở ra nhiều nút thắt cho các tuyến nhân vật. Ở phần 2, mỗi nhân vật sẽ đi theo một hướng khác nhau và có một kết thúc thuộc về họ.

Trong buổi livestream gần đây, Dương Tử đã tiết lộ nhiều chi tiết đáng chú ý liên quan tới Trường Tương Tư phần 2. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, trong phần 2 Trường Tương Tư sẽ có nội dung nhiều biến động hơn, đương nhiên cũng ngược hơn phần 1 rất nhiều.

Ngoài ra, Dương Tử cũng tâm sự, trong phần 1, cảnh khiến cô thấy cảm động nhất là khi Văn Tiểu Lục (Tiểu Yêu khi chưa về thân phận nữ nhi) xuất hiện ở trấn Thanh Thủy và nghe người khác về câu chuyện xưa của chính mình. Lúc ấy tuy cô đang cười nhưng nội tâm thì đầy bi thương không thể nói rõ.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng cô luôn đọc rất kỹ nhưng bình luận góp ý của người hâm mộ về nhân vật, cách diễn xuất hay tuyến câu chuyện. Mỗi bộ phim sau khi lên sóng đều được Dương Tử tổng kết lại sự thể hiện của mình để rút ra các ưu điểm, nhược điểm, cách thức, tích lũy kinh nghiệm, khắc phục trong những tác phẩm sau.

Chia sẻ này của Dương Tử nhận được sự khen ngợi, ủng hộ từ người hâm mộ. Trước đó, đạo diễn Trường Tương Tư cũng từng ca ngợi cô là “diễn viên trời sinh”.

Trường Tương Tư được công nhận là bom tấn của mùa hè 2023 khi liên tục có số điểm cao và dẫn đầu trong các bảng xếp hạng danh tiếng. Ở phần 1, phim của Dương Tử giành được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng không chỉ bởi tạo hình và màu phim chất lượng, mà còn bởi diễn xuất đồng đều của tất cả diễn viên.

Ngoài ra, phần 2 của bộ phim dự định sẽ trở lại vào tháng 2/2024. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mong chờ một phép màu để có thể xem phim sớm hơn dự kiến. Bởi Trường Tương Tư được chiếu trước khi có chính sách phim mới, vì vậy đông đảo khán giả vẫn hi vọng phim có thể tiếp tục phát sóng để duy trì độ hot của bom tấn cổ trang 2023.