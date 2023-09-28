Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

Sao quốc tế 28/09/2023 12:05

Dương Tử hiện đã hoàn tất quá trình quay Thừa Hoan Ký cùng Hứa Khải, chỉ đang đợi phim lên sóng. Thay vì đào đoàn phim mới, nữ diễn viên được cho là sẽ dành thời gian để quay bù Thanh Trâm Hành.

Thanh Trâm Hành là dự án cổ trang khủng của Tencent. Bộ phim đã được quay xong từ năm 2020 nhưng không thể lên sóng vì lùm xùm của Ngô Diệc Phàm. Do đó, bộ phim chọn Lâm Canh Tân để thay thế Ngô Diệc Phàm, nhưng thay vì dùng công nghệ deepfake để thay mặt thì sẽ quay lại những cảnh mới.

Xét cho cùng, về danh tiếng và thực lực diễn xuất, Lâm Canh Tân đủ sức gánh vai nam chính trong phim. Tuy không phải thần tượng hot boy như Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân lại có diện mạo chững chạc hợp với hình ảnh một Quỳ vương đáng tin cậy, nơi nương tựa vững chắc của nữ chính Hoàng Tử Hà. Hơn nữa, anh từng đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh ở Sở Kiều Truyện và tạo nên thành tích vô tiền khoáng hậu với hàng chục tỉ lượt xem.

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này - Ảnh 1

 

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, đất diễn của Lâm Canh Tân trong bộ phim này ít đến đáng thương. Thanh Trâm Hành từ 60 tập sẽ bị cắt xuống còn 40 tập đúng với quy định mới của Cục điện ảnh. Việc gấp rút tiến hành quay lại để đảm bảo lịch trình cho các diễn viên cũ cũng sẽ khiến Lâm Canh Tân bị hạn chế nhiều mặt. Có lẽ đây lại là một bộ đại nữ chủ do Dương Tử gánh. 

Hiện tại đoàn phim Thanh Trâm Hành đã hoàn tất việc khôi phục bối cảnh và các công tác chuẩn bị. Dương Tử sẽ dành khoảng 15-20 ngày để quay lại một số phân đoạn, chủ yếu là cảnh đối diễn với Lâm Canh Tân. 

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này - Ảnh 2

Việc quay lại tạo nên áp lực rất lớn cho tổ hậu kỳ của đoàn phim. Tuy nhiên vì đây là dự án được đầu tư khủng nên người hâm mộ rất mong chờ về chất lượng đồng đều khi Thanh Trâm Hành lên sóng. Khả năng phim hot như Trường Tương Tư là có thể xảy ra nhờ vào danh tiếng của dàn diễn viên chính. 

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