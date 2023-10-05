'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến được ủng hộ kết duyên tình với Tăng Thuấn Hy trong Thất Dạ Tuyết

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thất Dạ Tuyết đang có kế hoạch khởi quay trong tháng 10 này, dự kiến 36 tập. Theo đó, đoàn phim đang nhắm tới Lý Thấm và Tăng Thuấn Hy thủ vai nam nữ chính của dự án này. Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ cặp đôi kết hợp trong dự án này vì sở hữu nhan sắc mãn nhãn và diễn xuất thành công ở nhiều dự án cổ trang.

Tăng Thuấn Hy chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong bộ phim Mật Thám Hoan Hỉ. Anh chàng là diễn viên được truyền thông xứ Trung đánh giá cao, phù hợp với dòng phim cổ trang, võ thuật. Gương mặt cương trực, có chí khí của sao nam phù hợp với các nhân vật kiếm hiệp, trượng nghĩa, hành tẩu giang hồ.

Đây cũng là hình tượng mà Tăng Thuấn Hy từng thể hiện tốt trước đó trong các dự án Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Xứng Danh Anh Hùng,... Gần đây, anh chàng gây chú ý khi tham gia Liên Hoa Lâu và Vân Chi Vũ.

Lý Thấm được biết đến là sao nữ không chỉ có nhan sắc mà còn có khả năng diễn xuất. Từ những bộ phim truyền hình hiện đại ngôn tình, ngọt ngào tới những vai diễn cổ trang mạnh mẽ hay nhân vật cần chiều sâu nội tâm phức tạp đều được cô nàng xử lý một cách trơn tru.

Gần đây, dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy mà Lý Thấm và Tiêu Chiến đóng chính nhận về nhiều lời khen tích cực. Cô được khen ngợi vì hoá thân vào nhân vật tốt và lối diễn tự nhiên, kết hợp ăn ý với bạn diễn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng gây chú ý khi trở lại phần 2 trong dự án Khánh Dư Niên. Bộ phim này dù chưa có lịch lên sóng nhưng được hàng triệu khán giả hóng đợi được trình làng.

Thất Dạ Tuyết là dự án cổ trang kiếm hiệp lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt. Đây được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả, thuộc một hệ liệt 8 truyện tên Đỉnh Kiếm Các, Thất Dạ Tuyết thuộc quyển thứ 6.

Bộ phim có nội dung kể về Tiết Tử Dạ - một nữ thần y mẫn tuệ, y thuật phi phàm. Trong 12 năm ôm ấp khát vọng nâng cao y thuật để hồi sinh mối tình đầu. Tuyết Hoài là mối tình đầu trong sáng, người đã dồn chút hơi ấm cuối cùng của mình để giữ gìn sự sống cho nàng khi cả hai vì bị truy sát mà ngã xuống sông băng, để rồi vĩnh viễn nằm lại đó, vĩnh viễn 16 tuổi.

Hoắc Triển Bạch bảy năm liền luôn tìm tới uống rượu với Tiết Tử Dạ, một nam tử hán đại trượng phu nhưng vẫn mãi mãi ám ảnh về mối tình thanh mai trúc mã không thành với Thu Thủy Âm. Cả hai đều một lòng muốn cứu lấy sinh mệnh người mình yêu thương. Suốt quãng thời gian cùng nhau ở Dược Sư cốc, Tiết Tử Dạ và Hoắc Triển Bạch đã chữa lành cho nhau những vết thương lòng.