'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến được ủng hộ kết duyên tình với Tăng Thuấn Hy trong Thất Dạ Tuyết

Sao quốc tế 05/10/2023 19:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thất Dạ Tuyết sẽ do 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến và Tăng Thuấn Hy đóng chính, được netizen ủng hộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thất Dạ Tuyết đang có kế hoạch khởi quay trong tháng 10 này, dự kiến 36 tập. Theo đó, đoàn phim đang nhắm tới Lý Thấm và Tăng Thuấn Hy thủ vai nam nữ chính của dự án này. Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ cặp đôi kết hợp trong dự án này vì sở hữu nhan sắc mãn nhãn và diễn xuất thành công ở nhiều dự án cổ trang.

'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến được ủng hộ kết duyên tình với Tăng Thuấn Hy trong Thất Dạ Tuyết - Ảnh 1

Tăng Thuấn Hy chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong bộ phim Mật Thám Hoan Hỉ. Anh chàng là diễn viên được truyền thông xứ Trung đánh giá cao, phù hợp với dòng phim cổ trang, võ thuật. Gương mặt cương trực, có chí khí của sao nam phù hợp với các nhân vật kiếm hiệp, trượng nghĩa, hành tẩu giang hồ.

'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến được ủng hộ kết duyên tình với Tăng Thuấn Hy trong Thất Dạ Tuyết - Ảnh 2

Đây cũng là hình tượng mà Tăng Thuấn Hy từng thể hiện tốt trước đó trong các dự án Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Xứng Danh Anh Hùng,... Gần đây, anh chàng gây chú ý khi tham gia Liên Hoa Lâu và Vân Chi Vũ.

Lý Thấm được biết đến là sao nữ không chỉ có nhan sắc mà còn có khả năng diễn xuất. Từ những bộ phim truyền hình hiện đại ngôn tình, ngọt ngào tới những vai diễn cổ trang mạnh mẽ hay nhân vật cần chiều sâu nội tâm phức tạp đều được cô nàng xử lý một cách trơn tru.

'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến được ủng hộ kết duyên tình với Tăng Thuấn Hy trong Thất Dạ Tuyết - Ảnh 3

Gần đây, dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy mà Lý Thấm và Tiêu Chiến đóng chính nhận về nhiều lời khen tích cực. Cô được khen ngợi vì hoá thân vào nhân vật tốt và lối diễn tự nhiên, kết hợp ăn ý với bạn diễn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng gây chú ý khi trở lại phần 2 trong dự án Khánh Dư Niên. Bộ phim này dù chưa có lịch lên sóng nhưng được hàng triệu khán giả hóng đợi được trình làng.

'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến được ủng hộ kết duyên tình với Tăng Thuấn Hy trong Thất Dạ Tuyết - Ảnh 4

Thất Dạ Tuyết là dự án cổ trang kiếm hiệp lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt. Đây được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả, thuộc một hệ liệt 8 truyện tên Đỉnh Kiếm Các, Thất Dạ Tuyết thuộc quyển thứ 6.

Bộ phim có nội dung kể về Tiết Tử Dạ - một nữ thần y mẫn tuệ, y thuật phi phàm. Trong 12 năm ôm ấp khát vọng nâng cao y thuật để hồi sinh mối tình đầu. Tuyết Hoài là mối tình đầu trong sáng, người đã dồn chút hơi ấm cuối cùng của mình để giữ gìn sự sống cho nàng khi cả hai vì bị truy sát mà ngã xuống sông băng, để rồi vĩnh viễn nằm lại đó, vĩnh viễn 16 tuổi.

'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến được ủng hộ kết duyên tình với Tăng Thuấn Hy trong Thất Dạ Tuyết - Ảnh 5

Hoắc Triển Bạch bảy năm liền luôn tìm tới uống rượu với Tiết Tử Dạ, một nam tử hán đại trượng phu nhưng vẫn mãi mãi ám ảnh về mối tình thanh mai trúc mã không thành với Thu Thủy Âm. Cả hai đều một lòng muốn cứu lấy sinh mệnh người mình yêu thương. Suốt quãng thời gian cùng nhau ở Dược Sư cốc, Tiết Tử Dạ và Hoắc Triển Bạch đã chữa lành cho nhau những vết thương lòng.

Thiếu vắng Tiêu Chiến, Khánh Dư Niên 2 của Lý Thấm và Trương Nhược Quân vẫn được 6 triệu khán giả mong đợi

Thiếu vắng Tiêu Chiến, Khánh Dư Niên 2 của Lý Thấm và Trương Nhược Quân vẫn được 6 triệu khán giả mong đợi

Mới đây, dự án Khánh Dư Niên 2 do Lý Thấm và Trương Nhược Quân đóng chính đã chính thức lập thành tích khủng trên nền tảng Tencent.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Thấm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thiếu vắng Tiêu Chiến, Khánh Dư Niên 2 của Lý Thấm và Trương Nhược Quân vẫn được 6 triệu khán giả mong đợi

Thiếu vắng Tiêu Chiến, Khánh Dư Niên 2 của Lý Thấm và Trương Nhược Quân vẫn được 6 triệu khán giả mong đợi

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc?

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc?

Vừa 'chia tay' Tiêu Chiến, Lý Thấm 'lột xác' đầy cá tính trên ảnh bìa tạp chí

Vừa 'chia tay' Tiêu Chiến, Lý Thấm 'lột xác' đầy cá tính trên ảnh bìa tạp chí

Vùng Biển Trong Mơ Ấy tung poster mới của cặp đôi chính, Tiêu Chiến và Lý Thấm được nhận định có 'tướng phu thê' thể hiện qua một điểm?

Vùng Biển Trong Mơ Ấy tung poster mới của cặp đôi chính, Tiêu Chiến và Lý Thấm được nhận định có 'tướng phu thê' thể hiện qua một điểm?

Mối lương duyên sâu đậm giữa Tiêu Chiến và Lý Thấm được minh chứng qua một điều?

Mối lương duyên sâu đậm giữa Tiêu Chiến và Lý Thấm được minh chứng qua một điều?

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm 'chốt' lịch lên sóng chính thức, netizen thở phào nhẹ nhõm

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 10 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 23 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh