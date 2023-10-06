Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32

Sao quốc tế 06/10/2023 08:27

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Tiêu Chiến mừng sinh nhật tuổi 32 của mình khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Tiêu Chiến mừng sinh nhật tuổi 32 của mình. Chọn phong cách bụi bặm, anh chàng hòa mình giữa thiên nhiên rừng núi hoang sơ để đón tuổi mới. Nhiều dân tình không khỏi u mê với nhan sắc điển trai, đầy phóng khoáng của anh chàng.

Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 1

Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 2Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 3Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 4Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 5Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 6Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 7Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 8Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 9

Bên cạnh đó, vào ngày sinh nhật của mình, Tiêu Chiến đã được fan gửi tặng một món quà vô cùng đặc biệt. Hình ảnh của nam diễn viên được xuất hiện tại màn hình lớn ở Quảng trường Thời đại New York, cũng là một trong những project hoành tráng mừng sinh nhật Tiêu Chiến trong năm 2023 của fan Trung. Được biết, đoạn video dài 1 phút, được chạy trên màn hình TSX, màn hình Billboard và màn hình LED sàn.

Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 10

Ngoài ra, một hoạt động nhỏ khác cũng nằm trong chuỗi project mừng sinh nhật Tiêu Chiến là màn trình diễn ánh sáng trên vòng đu quay tại địa điểm quay phim Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi ở Trùng Khánh. Có thể nói, cộng đồng người hâm mộ của Tiêu Chiến không chỉ đông đảo mà còn có mức độ "chịu chi" đáng ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 11

Thời gian qua, Tiêu Chiến có không ít tác phẩm lên sóng tạo tiếng vang. Theo đó, anh chàng gây ấn tượng với Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao. Dù được đánh giá là sao nam có khả năng "gánh team" nhưng với các dự án ra mắt gần đây, nam thần vẫn chưa tạo được bứt phá vì nhiều nguyên do.

Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 12

Theo đó, dự án Nắng Gắt Bên Tôi do Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà đóng chính không tạo được tiếng vang như dự đoán trước đó. Ban đầu, bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm bởi dàn diễn viên chính chất lượng nhưng những tập sau đó, rating của bộ phim giảm dần đều. Phim liên tục bị tác phẩm khác vượt mặt trên các bảng xếp hạng. Dần dần, độ thảo luận về phim cũng ít đi rất nhiều.

Tiêu Chiến gây sốt với bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 - Ảnh 13

Nguyên nhân khiến sức hút phim ngày càng giảm được cho là do kịch bản không thu hút. Vốn dĩ kịch bản ban đầu của phim đã không quá mới mẻ. Tiêu Chiến diễn xuất chưa tạo được cảm giác ăn ý với nữ chính. Cho đến cuối cùng, chuyện tình cảm của cả hai cũng không đọng lại quá nhiều trong lòng khán giả.

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