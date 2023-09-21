Nhan sắc Tiêu Chiến gây sốt với mái tóc dài lãng tử trong buổi livestream của thương hiệu dầu gội đầu nổi tiếng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Tiêu Chiến trong buổi livestream của một thương hiệu dầu gội đầu nổi tiếng. Đáng chú ý, anh chàng xuất hiện với mái tóc dài đầy lãng tử trông vô cùng điển trai, cuốn hút khiến dân tình không khỏi u mê.

Được biết, thời gian gần đây, Tiêu Chiến đang để tóc dài để phục vụ cho dự án điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả. Trong dự án này, nam thần được cho là sẽ sử dụng tóc thật cho tạo hình nhân vật của phim. Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho Tiêu Chiến vì sự kính nghiệp của anh chàng.

Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả là phim điện ảnh được thực hiện dựa trên nguyên tác của nhà văn Kim Dung, do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch. Dàn cast của bộ phim bao gồm Tiêu Chiến (vai Quách Tĩnh) và mỹ nhân kém 9 tuổi - Trang Đạt Phi (vai Hoàng Dung). Dự án này được nhiều khán giả kỳ vọng giúp cho Tiêu Chiến có bước chuyển mình mạnh mẽ ở mảng điện ảnh.

Trong những tháng đầu năm, Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích với dự án chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Tuy nhiên, những dự án lên sóng thời gian gần về cuối năm lại có phong độ giảm dần. Gần đây nhất, dự án Nắng Gắt Bên Tôi của anh chàng cũng không tạo được tiếng vang như dự đoán trước đó.

Ban đầu, bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm bởi dàn diễn viên chính chất lượng và raiting ngày đầu tiên đạt tới 1,47%. Tuy nhiên, những tập sau đó, rating của bộ phim giảm dần đều. Phim liên tục bị tác phẩm khác vượt mặt trên các bảng xếp hạng. Dần dần, độ thảo luận về phim cũng ít đi rất nhiều.

Nguyên nhân khiến sức hút phim ngày càng giảm được cho là do kịch bản không thu hút. Vốn dĩ kịch bản ban đầu của phim đã không quá mới mẻ kèm theo đó là mạch phim “chậm hơn người đi bộ”. Ngoài ra, việc thiết lập nhân vật “không có gì đặc sắc” từ chính cho đến phụ, thời lượng dành cho các cặp đôi phụ cũng chiếm không ít thời lượng các tập phim,… đã khiến khán giả phải “tua” rất nhiều.