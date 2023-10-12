Loạt ảnh thân mật trong tiệc tối của Tiêu Chiến và Dương Tử bất ngờ bị 'đào lại'

Sao quốc tế 12/10/2023 17:17

Tiêu Chiến và Dương Tử là những đỉnh lưu hàng top của màn ảnh Hoa ngữ.Cả hai từng hợp tác và xuất hiện cùng nhau trên nhiều sân khấu, thu về một lượng lớn fan couple.

Mới đây, loạt ảnh tình tứ trong quá khứ của Tiêu Chiến và Dương Tử đã bất ngờ leo lên hotsearch. Cụ thể, loạt ảnh Tiêu Chiến và Dương Tử đi ăn tối với nhau được người hâm mộ chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.  Đây là khoảng thời gian cả hai hợp tác trong "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" và vướng tin đồn hẹn hò.

Bên cạnh đó, cặp đôi đã uống rượu vang và có đang trò chuyện vô cùng thân thiết. Thậm chí người hâm mộ còn khẳng định Tiêu Chiến đã nhìn Dương Tử vô cùng si tình và ghé sát vào khuôn mặt nữ diễn viên. 

Loạt ảnh thân mật trong tiệc tối của Tiêu Chiến và Dương Tử bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 1

Trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn lên sóng trước đó, Tiêu Chiến và Dương Tử đã có màn phối hợp cực kỳ ăn ý. Không những vậy, cả hai còn liên tục có những hành động thân mật cả trên phim và hậu trường, chính vì vậy dân tình đều cho rằng hai ngôi sao này đã “phim giả tình thật”.

Tuy nhiên, Dương Tử và Tiêu Chiến lại phủ nhận chuyện hẹn hò và cho biết chỉ là bạn. Do vậy, dân tình đều vô cùng mong đợi cả hai có thể tái hợp với nhau lần nữa trên màn ảnh.

Loạt ảnh thân mật trong tiệc tối của Tiêu Chiến và Dương Tử bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 2Loạt ảnh thân mật trong tiệc tối của Tiêu Chiến và Dương Tử bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 3Loạt ảnh thân mật trong tiệc tối của Tiêu Chiến và Dương Tử bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 4

Hiện tại, Tiêu Chiến chuyển hướng sang đóng phim chính kịch, không còn "mặn mà" với ngôn tình thần tượng. Nam diễn viên gây ấn tượng với cả 3 bộ phim lên sóng năm nay là Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao và Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi. 

Năm nay cũng là một năm đại thành công của Dương Tử khi có Trường Tương Tư bạo suốt mùa hè, vượt mặt Liên Hoa Lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nữ diễn viên hiện đang chuẩn bị quay bù Thanh Trâm Hành và sẽ vào đoàn phim mới cuối năm nay. 

Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới

Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã lan truyền thông tin Dương Tử tham gia dự án phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới

Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi?

Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi?

Dương Tử sẽ 'nên duyên' với 'đàn anh' Chu Á Văn trong Quốc Sắc Phương Hoa, fan hâm mộ phản đối vì một điều?

Dương Tử sẽ 'nên duyên' với 'đàn anh' Chu Á Văn trong Quốc Sắc Phương Hoa, fan hâm mộ phản đối vì một điều?

Đang ở trời Tây, Dương Tử và dàn 'người tình trẻ màn ảnh' nhận được tin vui 'khủng'

Đang ở trời Tây, Dương Tử và dàn 'người tình trẻ màn ảnh' nhận được tin vui 'khủng'

Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang

Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 2 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?