Loạt ảnh thân mật trong tiệc tối của Tiêu Chiến và Dương Tử bất ngờ bị 'đào lại'

Tiêu Chiến và Dương Tử là những đỉnh lưu hàng top của màn ảnh Hoa ngữ.Cả hai từng hợp tác và xuất hiện cùng nhau trên nhiều sân khấu, thu về một lượng lớn fan couple.

Mới đây, loạt ảnh tình tứ trong quá khứ của Tiêu Chiến và Dương Tử đã bất ngờ leo lên hotsearch. Cụ thể, loạt ảnh Tiêu Chiến và Dương Tử đi ăn tối với nhau được người hâm mộ chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Đây là khoảng thời gian cả hai hợp tác trong "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" và vướng tin đồn hẹn hò.

Bên cạnh đó, cặp đôi đã uống rượu vang và có đang trò chuyện vô cùng thân thiết. Thậm chí người hâm mộ còn khẳng định Tiêu Chiến đã nhìn Dương Tử vô cùng si tình và ghé sát vào khuôn mặt nữ diễn viên.

Trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn lên sóng trước đó, Tiêu Chiến và Dương Tử đã có màn phối hợp cực kỳ ăn ý. Không những vậy, cả hai còn liên tục có những hành động thân mật cả trên phim và hậu trường, chính vì vậy dân tình đều cho rằng hai ngôi sao này đã “phim giả tình thật”.

Tuy nhiên, Dương Tử và Tiêu Chiến lại phủ nhận chuyện hẹn hò và cho biết chỉ là bạn. Do vậy, dân tình đều vô cùng mong đợi cả hai có thể tái hợp với nhau lần nữa trên màn ảnh.

Hiện tại, Tiêu Chiến chuyển hướng sang đóng phim chính kịch, không còn "mặn mà" với ngôn tình thần tượng. Nam diễn viên gây ấn tượng với cả 3 bộ phim lên sóng năm nay là Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao và Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi.

Năm nay cũng là một năm đại thành công của Dương Tử khi có Trường Tương Tư bạo suốt mùa hè, vượt mặt Liên Hoa Lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nữ diễn viên hiện đang chuẩn bị quay bù Thanh Trâm Hành và sẽ vào đoàn phim mới cuối năm nay.

Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã lan truyền thông tin Dương Tử tham gia dự án phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-than-mat-trong-tiec-toi-cua-tieu-chien-va-duong-tu-bat-ngo-bi-ao-lai-623599.html