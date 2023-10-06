Đang ở trời Tây, Dương Tử và dàn 'người tình trẻ màn ảnh' nhận được tin vui 'khủng'

Sao quốc tế 06/10/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và dàn 'người tình trẻ màn ảnh' bất ngờ nhận được tin vui 'khủng' khiến dân tình thích thú.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư phần 2 do Dương Tử đóng chính đã chính thức cán mốc 1 triệu người hẹn xem chỉ sau 10 ngày. Có thể thấy, sức hút của bộ phim vô cùng lớn và được nhiều khán giả hóng đợi lịch lên sóng chính thức.

Đang ở trời Tây, Dương Tử và dàn 'người tình trẻ màn ảnh' nhận được tin vui 'khủng' - Ảnh 1

Gần đây, Trường Tương Tư đã nhận được giấy phép chiếu mạng với 21 tập phim. Nguyên nhân phần 2 của bộ phim rút xuống chỉ còn 21 tập được cho là để đảm bảo làm đúng quy định của Tổng cục Phát thanh Truyền hình quốc gia Trung Quốc. Cụ thể, một bộ phim tối đa dài 40 tập, nếu số tập vượt quá 40 thì buộc phải chia thành nhiều phần và thời gian phát sóng giữa các phần phải cách nhau tối thiểu 12 tháng.

Đang ở trời Tây, Dương Tử và dàn 'người tình trẻ màn ảnh' nhận được tin vui 'khủng' - Ảnh 2

Trường Tương Tư phần 1 là bộ phim Hoa ngữ ăn khách nhất năm 2023. Dương Tử và bộ ba nam thần Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ và Đặng Vi đều đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, chứng minh thực lực diễn xuất. Sau phim, tên tuổi của họ lan rộng trong thị trường giải trí châu Á.

Đang ở trời Tây, Dương Tử và dàn 'người tình trẻ màn ảnh' nhận được tin vui 'khủng' - Ảnh 3

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ước. Từng Thề Ước được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Đang ở trời Tây, Dương Tử và dàn 'người tình trẻ màn ảnh' nhận được tin vui 'khủng' - Ảnh 4

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

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