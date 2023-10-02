'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Tiểu Châu Tấn chuẩn bị công bố ngày vui trọng đại khiến netizen phấn khích

Sao quốc tế 02/10/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Tiểu Châu Tấn chuẩn bị công bố ngày vui trọng đại khiến netizen phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh do Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đóng chính dự kiến lên sóng vào ngày 3/10 tới trên nền tảng Tencent. Nếu thông tin này được chốt chính thức thì đây sẽ là dự án thứ 3 của Đàn Kiện Thứ được lên sóng trong năm nay.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Tiểu Châu Tấn chuẩn bị công bố ngày vui trọng đại khiến netizen phấn khích - Ảnh 1

Gần đây, Đàn Kiện Thứ gây chú ý khi dự án Trường Tương Tư đóng cùng Dương Tử lên sóng. Nhân vật Tương Liễu – chàng Xà tinh 9 đầu - do Đàn Kiện Thứ thủ vai đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Bên cạnh tạo hình ‘đốn tim’, diễn xuất của anh chàng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Nhờ vào thành công của bộ phim và vai diễn đã giúp tên tuổi của Đàn Kiện Thứ thăng hạng lên rất nhiều.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Tiểu Châu Tấn chuẩn bị công bố ngày vui trọng đại khiến netizen phấn khích - Ảnh 2

Về phần dự án Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh trước đó đã cán mốc 800 ngàn lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Cặp đôi Đàn Kiện Thứ và Châu Dã cũng gây sốt với những hình ảnh chung khung hình chất lượng được tung ra trước đó với màn tương tác ngọt ngào, ăn ý.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Tiểu Châu Tấn chuẩn bị công bố ngày vui trọng đại khiến netizen phấn khích - Ảnh 3

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim có nội dung xoay quanh chuyện tình kì lạ của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) và Cố Thanh (Châu Dã), hai người phải lòng đối phương khi lần đầu nghe qua giọng nói mà chưa một lần gặp mặt.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Tiểu Châu Tấn chuẩn bị công bố ngày vui trọng đại khiến netizen phấn khích - Ảnh 4'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Tiểu Châu Tấn chuẩn bị công bố ngày vui trọng đại khiến netizen phấn khích - Ảnh 5

Thanh Thành vừa là bác sĩ vừa là ‘đại thần’ trong giới lồng tiếng. Cố Thanh là một nữ diễn viên lồng tiếng nghiệp dư, không nổi tiếng và ít được biết đến, chuyên hát cổ phong và là một người phối âm, có tài lẻ là đánh đàn. Cô say mê giọng nói trầm ấm và quyến rũ của đàn anh trong nghề là Mạc Thanh Thành.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Tiểu Châu Tấn chuẩn bị công bố ngày vui trọng đại khiến netizen phấn khích - Ảnh 6

Cả hai tình cờ có cơ hội họp tác với nhau, Cố Thanh không ngờ rằng Mạc Thanh Thành không những có giọng nói mê hoặc mà còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai và học thức cao siêu. Ngoài là trụ cột của một nhóm lồng tiếng nổi tiếng, anh còn là bác sĩ tim mạch. Cô lại càng không ngờ người con trai này lại say mê giọng hát của mình. Mạc Thanh Thành còn chinh phục Cố Thanh bằng những món anh ngon mà hằng ngày anh nấu cho cô. Họ cứ thế ở cạnh nhau, nhẹ nhàng, yên bình, cùng nắm tay nhau đi qua hết mọi chông gai.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được 800 ngàn người chờ đợi lên sóng

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được 800 ngàn người chờ đợi lên sóng

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã là một trong những dự án được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng.

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