Lý do Dương Tử sẽ không nhận đóng chính dự án cổ trang Phong Nguyệt Bất Tương Quan?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phong Nguyệt Bất Tương Quan đang được nền tảng Tencent lên kế hoạch khởi quay vào tháng 12. Bên cạnh đó, có nhiều nguồn tin sẽ do Dương Tử đóng chính bộ phim lần này.

Phong Nguyệt Bất Tương Quan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Bộ phim có nội dung kể về nữ anh hùng Quan Thanh Việt kiêu hãnh và máu lửa trên chiến trường, đã cùng cha chinh chiến từ khi còn nhỏ. Cha của cô trong một trận chiến đã bị kẻ xấu hãm hại khiến gia đình phải chịu hàm oan. Sau đó, cô đến vùng đất khác với cái tên Quan Phong Nguyệt, xây dựng nơi tái định cư cho những người dân bị chiến tranh tàn phá với ước muốn đem lại yên bình cho người dân, đồng thời hy vọng khôi phục lại sự trong sạch của cha cô.

Tại đây, Quan Phong Nguyệt tình cờ gặp Ân Qua Chỉ. Hai người có chung một hoài bão và lấy việc bảo vệ người dân làm trách nhiệm của mình. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, họ dần nảy sinh tình cảm. Lúc này, đất nước loạn lạc, cả hai đã góp phần đánh bại thế lực gian ác, thanh trừng triều đình. Ân Qua Chỉ cũng giúp Quan Phong Nguyệt làm rõ những biến cố năm xưa và giải tỏa những oan khuất cho gia đình. Sau khi hỗn loạn lắng xuống, cả hai chung tay tạo nên một triều đại hòa bình và thịnh vượng cho người dân, cuối cùng gắn kết bên nhau mãi mãi.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc Dương Tử đóng chính Phong Nguyệt Bất Tương Quan khó có khả năng xảy ra. Được biết, gần đây có thông tin dự án Quốc Sắc Phương Hoa gần như ấn định Dương Tử đóng chính. Bên cạnh đó, đây lại là dự án chính kịch sẽ có lợi cho cô nàng chuyển hình trong sự nghiệp nên khả năng nàng tiểu hoa nhận dự án này sẽ cao hơn.