Dương Tử gây sốt với loạt ảnh tham dự Tuần lễ thời trang Paris, còn được chung khung hình với nam tài tử Andrew Garfield

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Dương Tử đến tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Theo đó, cô nàng diện trang phục của một thương hiệu thời trang nổi tiếng trong bộ sưu tập đầu xuân năm 2024. Theo đó, cô nàng được khen ngợi nhan sắc trẻ trung, thanh lịch, gu thời trang ngày càng thăng hạng giữa trời Tây.

Đáng chú ý, Dương Tử còn được đứng cạnh và chung khung hình với nam tài tử ‘Người nhện’ Andrew Garfield. Trong ảnh, nam thần nước Anh lộ diện đầy lịch lãm với áo lụa tông nâu, quần âu phối cùng khoác vest dài điểm sắc hồng nổi bật. Thần sắc của cả 2 trong sự kiện khiến dân tình không ngừng khen ngợi vì vô cùng rạng rỡ và cuốn hút.

Dương Tử vốn không được đánh giá cao về ‘gu thời trang’ lên xuống thất thường. Có khoảng thời gian, người hâm mộ đã chỉ trích gay gắt stylist hợp tác với cô nàng làm việc không có tâm, luôn đưa ra những lựa chọn đơn điệu, qua loa với nữ diễn viên.

Thời gian qua, Dương Tử liên tục thay đổi phong cách thời trang của mình. Đáng chú ý, phía phòng làm việc của nàng tiểu hoa gần đây cũng tung bộ ảnh cô mặc trang phục may đo cao cấp lần đầu trong 20 năm vào nghề. Khán giả kì vọng sắp tới thời trang của Dương Tử sẽ có sự ‘thăng hạng’ hơn.

Mặc dù phong cách thời trang thường gây tranh cãi nhưng diễn xuất của Dương Tử lại nhận về nhiều lời khen ngợi. Gần đây, dự án Trường Tương Tư lên sóng đã giúp cô nàng một lần nữa khẳng định vị thế của mình ở dòng phim tiên hiệp. Chỉ sau hơn một tháng phát sóng, phim liên tục phá kỉ lục về số lượng người xem trên nền tảng, được kênh truyền hình CCTV6 chứng nhận 'hot' và đạt số điểm douban khá cao.

Vừa qua, dự án hiện đại Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã chính thức đóng máy. Bên cạnh đó, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu của cô nàng cũng sắp sửa được lên sóng. Chính vì thế, nhiều khán giả tiếp tục hóng đợi dự án tiếp theo của cô nàng.