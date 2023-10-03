Dương Tử hóa đóa hồng kiêu sa giữa trời đêm ở tháp Eiffel khiến dân tình mê mẩn

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền loạt hình ảnh của Dương Tử khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Có thể thấy, cô nàng khiến dân tình không khỏi mê mẩn khi đã hóa đóa hồng kiêu sa bên tháp Eiffel giữa trời đêm ở Pháp.

Được biết, trang phục Dương Tử diện lần này nằm trong bộ sưu tập mùa xuân của Valentino Resort 2024, vẫn chưa được ra mắt. Một blogger chuyên về thời trang đã nhận xét rằng trong một thời gian ngắn, Dương Tử đã được mặc 2 trong số 24 mẫu mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập đầu Xuân 2024 chưa ra mắt của Valentino và cũng là người Châu Á đầu tiên được đeo túi VLogo Moon. Có thể thấy, đây chính là sự đãi ngộ khá tốt dành cho cô nàng.

Trước đó, Dương Tử cũng gây sốt với những khoảnh khắc trên đường phố Paris. Theo đó, cô nàng diện chiếc áo sơ mi dài tay tua rua màu trắng, kết hợp cùng đôi bốt đen cổ cao cùng một số phụ kiện nổi bật khác như cà vạt đen, bông tai hạt ngọc và chiếc kính râm màu đen. Trang phục đơn giản nhưng Dương Tử vẫn xuất hiện vô cùng nổi bật và bừng sáng trong 'biển người' tại sự kiện.

Vốn được gắn cho danh hiệu ‘thảm họa thời trang’ của Cbiz nhưng ở sự kiện lần này, Dương Tử lại khiến dân tình có cái nhìn khác khi xuất hiện với vẻ ngoài sang - xịn - mịn. Trên các diễn đàn, khán giả dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của nàng tiểu hoa ở chuyến công tác lần này.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng gửi lời khen đến tổ tạo hình của Dương Tử vì đã lắng nghe góp ý của người hâm mộ suốt thời gian qua. Trước đó, cô nàng đã từng nhiều lần bị chê bai vì vẻ ngoài kém sắc, 'dừ' hơn tuổi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho thần thái cũng như nhan sắc lên hương của sao nữ sau thời gian dài tích cực thay đổi.