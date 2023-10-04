Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang

Sao quốc tế 04/10/2023 10:17

Phản ứng của nàng tiểu hoa khi biết biệt danh mà người hâm mộ đặt cho mình đã khiến nhiều khán giả phì cười.

Dương Tử sinh năm 1992, xuất thân từ diễn viên nhí và là một trong Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9x, nên cô sớm sở hữu một kho tàng phim truyền hình khổng lồ. Dù là cổ trang hay hiện đại, nữ diễn viên đều có tác phẩm nổi bật, không chỉ mang về thành tích ấn tượng mà còn giúp "vượng" sự nghiệp cho bạn diễn. Cô được nhiều nhà sản xuất phim tích cực săn đón, những bộ phim đình đám phải kể đến của Dương Tử như Trầm Hương Như Tiết, Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương,... và mới đây nhất là Trường Tương Tư.

Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 1
Xuất thân từ diễn viên nhí và là một trong Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9x, nên Dương Tử sớm sở hữu một kho tàng phim truyền hình khổng lồ.

Cô nàng có lượng người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế vô cùng đông đảo. Mới đây, khi xuất hiện tại show trình diễn thời trang Xuân Hè 2024 của Valentino, Dương Tử đã có nhiều thắc mắc khi được các fans gọi là vợ: "Không hiểu sao nhưng mình thấy xấu hổ khi được gọi là vợ. Fans rất thích gọi mình là vợ mặc dù các bạn ấy cũng là con gái"

Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 2
Cô nàng có lượng người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế vô cùng đông đảo.

Tuy nhiên không chỉ có "vợ", nhiều fans cũng rất linh hoạt khi chuyển sang gọi Dương Tử là "chồng" vì tạo hình lạnh lùng, cool ngầu tại Tuần lễ thời trang của nữ diễn viên. Khi được tiết lộ về cách xưng hô này, Dương Tử đã vô cùng hốt hoảng: "Gọi tôi là chồng á? Tôi thích con trai mà!". Dưới phần bình luận, khán giả tỏ ra thích thú vì phản ứng tự nhiên và dễ thương của nàng tiểu hoa. 

Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 3
Dương Tử đã vô cùng hốt hoảng khi được xưng hô là "chồng".

Hình ảnh gần đây tại Tuần lễ thời trang Paris của Dương Tử thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Ngôi sao Trường Tương Tư diện một chiếc áo sơ mi dài tay tua rua màu trắng, kết hợp cùng đôi bốt đen cổ cao cùng một số phụ kiện nổi bật khác như cà vạt đen, bông tai hạt ngọc và chiếc kính râm màu đen. Ngoài ra, cô lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, tập trung vào phần mắt để tạo nên khí chất của một quý cô sang chảnh nhưng không quá màu mè. Tổng thể đơn giản nhưng vẫn giúp Dương Tử vô cùng nổi bật, bừng sáng trong "biển người" tại sự kiện. 

Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 4
Hình ảnh gần đây tại Tuần lễ thời trang Paris của Dương Tử thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 5
Cô diện một chiếc áo sơ mi dài tay tua rua màu trắng, kết hợp cùng đôi bốt đen cổ cao.
Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 6
Cô lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, tập trung vào phần mắt để tạo nên khí chất của một quý cô sang chảnh nhưng không quá màu mè.

 Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 7

Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 8

Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang - Ảnh 9
 Tổng thể đơn giản nhưng vẫn giúp Dương Tử vô cùng nổi bật, bừng sáng trong "biển người" tại sự kiện. 
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