Được fans đặt biệt danh, Dương Tử vừa sốc vừa hoang mang

Dương Tử sinh năm 1992, xuất thân từ diễn viên nhí và là một trong Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9x, nên cô sớm sở hữu một kho tàng phim truyền hình khổng lồ. Dù là cổ trang hay hiện đại, nữ diễn viên đều có tác phẩm nổi bật, không chỉ mang về thành tích ấn tượng mà còn giúp "vượng" sự nghiệp cho bạn diễn. Cô được nhiều nhà sản xuất phim tích cực săn đón, những bộ phim đình đám phải kể đến của Dương Tử như Trầm Hương Như Tiết, Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương,... và mới đây nhất là Trường Tương Tư.

Xuất thân từ diễn viên nhí và là một trong Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9x, nên Dương Tử sớm sở hữu một kho tàng phim truyền hình khổng lồ.

Cô nàng có lượng người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế vô cùng đông đảo. Mới đây, khi xuất hiện tại show trình diễn thời trang Xuân Hè 2024 của Valentino, Dương Tử đã có nhiều thắc mắc khi được các fans gọi là vợ: "Không hiểu sao nhưng mình thấy xấu hổ khi được gọi là vợ. Fans rất thích gọi mình là vợ mặc dù các bạn ấy cũng là con gái".