Dương Tử sẽ 'nên duyên' với 'đàn anh' Chu Á Văn trong Quốc Sắc Phương Hoa, fan hâm mộ phản đối vì một điều?

Sao quốc tế 09/10/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử sẽ 'nên duyên' với 'đàn anh' Chu Á Văn trong Quốc Sắc Phương Hoa, fan hâm mộ phản đối vì một điều.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Quốc Sắc Phương Hoa đã được Dương Tử xác nhận tham gia với nam chính Chu Á Văn. Mặc dù chưa phải là tin chính thức nhưng vẫn gây làn sóng tranh cãi xuất phát từ phía fan hâm mộ của Dương Tử.

Dương Tử sẽ 'nên duyên' với 'đàn anh' Chu Á Văn trong Quốc Sắc Phương Hoa, fan hâm mộ phản đối vì một điều? - Ảnh 1

Theo đó, nhiều khán giả phản đối Dương Tử tham gia vào dự án Quốc Sắc Phương Hoa. Họ cho rằng nguyên tác của phim có nội dung không hấp dẫn khi làm về nữ thương nhân. Được biết, trong năm sau, có khả năng nhiều bộ phim về nữ thương nhân sẽ lên sóng. Điều này sẽ tạo sự cạnh tranh, ảnh hưởng ít nhiều đến sức hút của Dương Tử. Thêm vào đó, đạo diễn phim chưa từng làm phim cổ trang. Chính vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển trong sự nghiệp của Dương Tử nên fan cô nàng đã quyết liệt phản đối.

Dương Tử sẽ 'nên duyên' với 'đàn anh' Chu Á Văn trong Quốc Sắc Phương Hoa, fan hâm mộ phản đối vì một điều? - Ảnh 2

Tuy nhiên, một số khác lại ủng hộ màn kết hợp của Dương Tử và Chu Á Văn trong dự án lần này. Được biết, Chu Á Văn là một diễn viên phát thực lực. Anh đã gây dựng sự nghiệp diễn xuất khá đa dạng khi đã tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh thành công, thu hút sự chú ý của khán giả. Nếu cùng kết hợp trong dự án này, Dương Tử sẽ có cơ hội học hỏi và nâng cao kinh nghiệm diễn xuất của đàn anh.

Dương Tử sẽ 'nên duyên' với 'đàn anh' Chu Á Văn trong Quốc Sắc Phương Hoa, fan hâm mộ phản đối vì một điều? - Ảnh 3

Quốc Sắc Phương Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn với trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân, rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình.

Dương Tử sẽ 'nên duyên' với 'đàn anh' Chu Á Văn trong Quốc Sắc Phương Hoa, fan hâm mộ phản đối vì một điều? - Ảnh 4

Ở nơi đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận gập ghềnh. Đồng thời, cô hỗ trợ Tưởng Trường Dương chiến đấu chống lại thế lực phản động của Hoàng tử Ninh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Trường Dương, biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân, phát triển thương mại, thực hiện ngoại giao kinh tế, trải qua thử thách sinh tử, cô đã chung tay bảo vệ quê hương, đất nước.

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