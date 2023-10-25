Rộ ảnh 'ngày ấy' của Tiêu Chiến, đúng chuẩn mỹ nam từ bé

Sao quốc tế 25/10/2023 14:09

Gần đây, mạng xã hội đã rộ lại những bức ảnh thời thơ ấu của Tiêu Chiến. Anh chàng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' với nhan sắc đúng chuẩn mỹ nam từ bé.

Là đỉnh lưu, ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, bất kể thông tin nào liên quan tới Tiêu Chiến dù là nhỏ nhất hay chuyện xưa nhắc lại cũng rất được công chúng quan tâm và để ý.

Rộ ảnh 'ngày ấy' của Tiêu Chiến, đúng chuẩn mỹ nam từ bé - Ảnh 1

Gần đây, mạng xã hội đã rộ lại những bức ảnh thời thơ ấu của Tiêu Chiến. Không khó để nhận ra nét đẹp tự nhiên của nam thần đã ngay từ nhỏ. Có thể thấy, ở thời điểm 'khi xưa ta bé', anh chàng sở hữu khuôn mặt to tròn và đôi mắt đen lém lỉnh khiến fan hâm mộ không khỏi mê mẩn. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn phải thốt lên: "Chuẩn mỹ nam từ nhỏ đến lớn".

Rộ ảnh 'ngày ấy' của Tiêu Chiến, đúng chuẩn mỹ nam từ bé - Ảnh 2Rộ ảnh 'ngày ấy' của Tiêu Chiến, đúng chuẩn mỹ nam từ bé - Ảnh 3

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng, trái ngược với hình ảnh hiền lành, điềm đạm, dịu dàng trầm ổn ở hiện tại, Tiêu Chiến lúc bé còn là một nhóc tì vô cùng nghịch ngợm. Anh chàng không chỉ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán với lũ bạn mà còn đập cửa nhà hàng xóm. Không ít lần, anh chàng đã phải chịu đòn roi từ bố mẹ về sự nghịch ngợm của mình.

Rộ ảnh 'ngày ấy' của Tiêu Chiến, đúng chuẩn mỹ nam từ bé - Ảnh 4

Tiêu Chiến xuất thân với tư cách idol, thành viên của nhóm nhạc XNINE, sau đó anh mới dần chuyển hướng sang con đường phim ảnh, danh tiếng và sự nghiệp cũng theo đó mà có sự thay đổi tích cực, ngày một rực rỡ hơn nhất là sau thành công của bộ đam cải Trần Tình Lệnh, dự án đã đưa anh cùng với Vương Nhất Bác bước lên hàng đỉnh lưu Cbiz, được vô số kẻ săn người đón.

Rộ ảnh 'ngày ấy' của Tiêu Chiến, đúng chuẩn mỹ nam từ bé - Ảnh 5

Trong năm nay, Tiêu Chiến gây ấn tượng với 2 dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao với thành tích thống lĩnh các bảng xếp hạng nhiệt phim khi lên sóng. Mặc dù vậy, đến khi dự án Nắng Gắt Bên Tôi lên sóng, Tiêu Chiến lại không tạo được bứt phá như 2 dự án trước đó. Ban đầu, bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm bởi dàn diễn viên chính chất lượng nhưng những tập sau đó, rating của bộ phim giảm dần đều. Phim liên tục bị tác phẩm khác vượt mặt trên các bảng xếp hạng. Dần dần, độ thảo luận về phim cũng ít đi rất nhiều.

Rộ ảnh 'ngày ấy' của Tiêu Chiến, đúng chuẩn mỹ nam từ bé - Ảnh 6

Thời gian gần đây, Tiêu Chiến gây chú ý khi lấn sân sang mảng điện ảnh ki tham gia dự án Tân Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc. Được biết, để vào vai Quách Tĩnh ở Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh, Tiêu Chiến đã bắt đầu nuôi tóc dài. Nam thần khiến dân tình không ít lần bấn loạn với kiểu tóc buộc phía sau đầy lãng tử.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thất Dạ Tuyết sẽ do 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến và Tăng Thuấn Hy đóng chính, được netizen ủng hộ.

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