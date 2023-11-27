Vương Nhất Bác bị chê kém duyên khi phát ngôn trên thảm đỏ

Giữa màn khoe váy áo, nhan sắc của các ngôi sao đình đám trong Đêm hội Gào Thét 2023, Vương Nhất Bác bất ngờ gây chú ý bởi màn đối đáp với MC thảm đỏ. Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến anh nhận nhiều lời chê bai vì sự kém duyên, ngô nghê.

Tham gia Đêm hội Gào Thét, thay vì chọn vest lịch lãm như các sao nam khác, Vương Nhất Bác lại lột xác với phong cách năng động, phóng khoáng. Anh diện quần jean, áo vest dạ kẻ caro, kết hợp với phòng cổ lạ mắt. Nam diễn viên được bình chọn là sao nam có làn da đẹp nhất qua ảnh chưa chỉnh sửa, trạng thái của anh cũng rất tích cực.

Trên thảm đỏ sự kiện, Vương Nhất Bác đã nán lại giao lưu với MC. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng khi đi thảm đỏ, Vương Nhất Bác khoe nụ cười tươi như hoa, vui vẻ nhận phỏng vấn.

Trước câu hỏi của MC: “Bạn có thể chia sẻ những kế hoạch của mình trong tương lai không?”, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng nói: “Không thể, cảm ơn”. Dù đã cúi cầu cáo lỗi nhưng câu trả lời của Vương Nhất Bác vẫn khiến MC ngơ ngác.

Tên tuổi Vương Nhất Bác nhanh chóng lọt top tìm kiếm ngay sau màn giao lưu với MC, khán giả chia làm 2 luồng ý kiến. Trong đó, không ít người thể hiện sự thất vọng về câu trả lời không có tâm của Vương Nhất Bác. Họ cho rằng, nếu không muốn chia sẻ, anh hoàn toàn có thể xử lý theo cách tinh tế hơn. Thậm chí, có người còn chê anh kém duyên, cần phải chú ý hơn ở những lần đi thảm đỏ tiếp theo.

Bên cạnh đó, số khác lại thông cảm cho Vương Nhất Bác, có lẽ anh chỉ muốn tạo điểm nhấn riêng trên thảm đỏ mà thôi. Vả lại, nam diễn viên vốn thẳng thắn khi trả lời phỏng vấn, người hâm mộ của anh cũng không cảm thấy bất ngờ vì phản ứng của thần tượng.

Vương Nhất Bác cùng các diễn viên và đoàn phim có buổi họp báo quảng bá "Nhiệt Liệt" ở Thái Lan. Tại đây, khi nhận câu hỏi từ MC, nam "đỉnh lưu" đã có màn "ứng xử" vô cùng ấn tượng, đến nỗi kênh tích xanh Điện ảnh Sina phải edit bài đăng tới 2 lần.

Cụ thể ở tại họp báo, Vương Nhất Bác đã có những chia sẻ về quá trình quay phim điện ảnh "Nhiệt Liệt". Đáng chú ý, một trong số những phát ngôn của nam diễn viên lại đang trở thành chủ đề gây tranh cãi, cho thấy EQ không cao và sự kém duyên của mình.

"Hiện tại tôi không đóng nhiều phim, nhưng tôi đều rất thích thú quá trình quay của mỗi bộ phim. Mỗi bộ phim đều rất vui và đều học được nhiều điều, trong đó có cả mùa hạ khi quay Nhiệt Liệt. Vì vậy, với tư cách là một diễn viên, tôi nghĩ tôi chỉ cần thích thú, chăm chỉ hoàn thành nó. Sau này bộ phim có như thế nào cũng không liên quan đến tôi, bởi vì tôi đã làm tốt công việc của một người diễn viên", Vương Nhất Bác nói.