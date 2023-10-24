Tên tuổi Vương Nhất Bác vươn tầm thế giới, phim lập kỷ lục khủng ở thị trường Nhật Bản

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác và Hoàng Bột đóng chính đã lập kỷ lục khủng ở thị trường Nhật Bản.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác và Hoàng Bột đóng chính đã đạt 4.9/5.0 sao khi công chiếu tại thị trường Nhật Bản. Đây là tin vui khủng đối với đoàn phim nói chung và nam chính Vương Nhất Bác nói riêng khi có dự án đạt thành tích tốt ở thị trường quốc tế.

Trước đó, khi bắt đầu công chiếu tại rạp trong nước, bộ phim điện ảnh Nhiệt Liệt đã áp đảo phòng vé với doanh thu khủng mặc dù kinh phí bỏ ra ban đầu vốn không quá cao. Đối mặt với nhiều bom tấn chiếu cùng thời điểm như Phong Thần 1 hay Trong Lồng Bát Giác, Nhiệt Liệt vẫn có chỗ đứng riêng và được ủng hộ không nhỏ.

Được biết, đây là dự án điện ảnh thứ 3 của Vương Nhất Bác lên sóng trong năm nay. Nhiều khán giả cho rằng một nam diễn viên trẻ như anh chàng thực sự may mắn khi có được cơ hội hợp tác, học hỏi với những tên tuổi kì cựu trong làng phim ảnh. Với dự án lần này, Vương Nhất Bác có thể 'chung mâm' với 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột và được kỳ vọng sẽ có bước chuyển biến lớn trong sự nghiệp của anh chàng trong tương lai.

Nhiệt Liệt có nội dung xoay quanh chủ đề Street Dance, một thế mạnh của Vương Nhất Bác. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Trần Thước (Vương Nhất Bác) – chàng trai trẻ dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình đó anh may mắn gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột) – một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cặp đôi cùng nhau đối diện với vô vàn khó khăn thử thách, lật ngược tình thế và đánh bại những khốn khó của cuộc đời.

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