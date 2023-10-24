Tên tuổi Vương Nhất Bác vươn tầm thế giới, phim lập kỷ lục khủng ở thị trường Nhật Bản

Sao quốc tế 24/10/2023 12:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác và Hoàng Bột đóng chính đã lập kỷ lục khủng ở thị trường Nhật Bản.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác và Hoàng Bột đóng chính đã đạt 4.9/5.0 sao khi công chiếu tại thị trường Nhật Bản. Đây là tin vui khủng đối với đoàn phim nói chung và nam chính Vương Nhất Bác nói riêng khi có dự án đạt thành tích tốt ở thị trường quốc tế.

Tên tuổi Vương Nhất Bác vươn tầm thế giới, phim lập kỷ lục khủng ở thị trường Nhật Bản - Ảnh 1

Trước đó, khi bắt đầu công chiếu tại rạp trong nước, bộ phim điện ảnh Nhiệt Liệt đã áp đảo phòng vé với doanh thu khủng mặc dù kinh phí bỏ ra ban đầu vốn không quá cao. Đối mặt với nhiều bom tấn chiếu cùng thời điểm như Phong Thần 1 hay Trong Lồng Bát Giác, Nhiệt Liệt vẫn có chỗ đứng riêng và được ủng hộ không nhỏ.

Tên tuổi Vương Nhất Bác vươn tầm thế giới, phim lập kỷ lục khủng ở thị trường Nhật Bản - Ảnh 2

Được biết, đây là dự án điện ảnh thứ 3 của Vương Nhất Bác lên sóng trong năm nay. Nhiều khán giả cho rằng một nam diễn viên trẻ như anh chàng thực sự may mắn khi có được cơ hội hợp tác, học hỏi với những tên tuổi kì cựu trong làng phim ảnh. Với dự án lần này, Vương Nhất Bác có thể 'chung mâm' với 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột và được kỳ vọng sẽ có bước chuyển biến lớn trong sự nghiệp của anh chàng trong tương lai.

Tên tuổi Vương Nhất Bác vươn tầm thế giới, phim lập kỷ lục khủng ở thị trường Nhật Bản - Ảnh 3

Nhiệt Liệt có nội dung xoay quanh chủ đề Street Dance, một thế mạnh của Vương Nhất Bác. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Trần Thước (Vương Nhất Bác) – chàng trai trẻ dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình đó anh may mắn gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột) – một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cặp đôi cùng nhau đối diện với vô vàn khó khăn thử thách, lật ngược tình thế và đánh bại những khốn khó của cuộc đời.

Vương Nhất Bác gây sốt với mái tóc màu bạch kim cá tính giữa trời Tây

Vương Nhất Bác gây sốt với mái tóc màu bạch kim cá tính giữa trời Tây

Mới đây, Vương Nhất Bác khiến dân tình một phen 'đứng ngồi không yên' với mái tóc màu bạch kim cá tính giữa trời Tây.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác gây sốt với mái tóc màu bạch kim cá tính giữa trời Tây

Vương Nhất Bác gây sốt với mái tóc màu bạch kim cá tính giữa trời Tây

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột ẵm thành tích khủng chỉ sau vài ngày ra rạp

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột ẵm thành tích khủng chỉ sau vài ngày ra rạp

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Trước thềm Nhiệt Liệt lên sóng, Vương Nhất Bác nhận thành tích khủng nhờ vào cảnh khóc

Trước thềm Nhiệt Liệt lên sóng, Vương Nhất Bác nhận thành tích khủng nhờ vào cảnh khóc

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột tung poster 30 ngày đếm ngược trước thềm lên sóng

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột tung poster 30 ngày đếm ngược trước thềm lên sóng

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi

TIN MỚI NHẤT

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 9 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 39 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn