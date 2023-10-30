Châu Tấn chứng minh khí chất đại minh tinh, xuất hiện cùng đàn em Vương Nhất Bác quảng bá cho nhà mốt lớn nhất nhì làng thời trang

Châu Tấn khiến khán giả nhớ đến không chỉ với những vai diễn đình đám mà còn bởi khí chất thanh cao cùng vẻ đẹp không tuổi. Tháng 1/2007, Châu Tấn lần đầu tiếp xúc với Chanel khi tham dự show diễn của hãng thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris với tấm vé mời front-row quyền lực.

Mới đây, xuất hiện trong BST đầu xuân 2024 của Chanel tại Thâm Quyến, Châu Tấn tiếp tục chứng minh được khí chất đại minh tinh trong trang phục của nhà mốt này. Diện outfit đơn giản, phối trang sức và lối trang điểm nhẹ nhàng, Châu Tấn vẫn tỏa sáng, khiến cư dân mạng tấm tắc khen ngợi thần thái.

Đến năm 2011, Châu Tấn chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu của Chanel. Từ đó cho tới nay, "nhà hoa trà" nước Pháp không ít lần ưu ái đưa cho nàng đại Hoa đán diện những thiết kế Haute Couture, nấc thang cao nhất của thời trang cao cấp, xuất hiện trên các bìa tạp chí thời trang lớn của Trung Quốc và tại các sự kiện lớn nhỏ.

Ngoài ra, xuất hiện trong BST lần này còn có Vương Nhất Bác - một trong những đại sứ trẻ tuổi nhất của Chanel.

Trong loạt ảnh lần này, nam thần sinh năm 1997 diện 3 thiết kế với 3 phong cách hoàn toàn khác nhau, giúp khoe được thần thái vừa trẻ trung năng động, lại lịch lãm phong độ.

Trở thành 1 trong những đại sứ của nhà mốt đình đám nhất nhì làng thời trang, Vương Nhất Bác được đánh giá cao bởi khí chất “phi giới tính”, gương mặt hoàn hảo, thân hình đẹp, mọi món đồ khi khoác lên người Vương Nhất Bác đều tỏa sáng.

Cặp chị em Châu Tấn - Vương Nhất Bác từng có cơ hội hợp tác cùng nhau trong dự án phim Vô Danh. Đây là bộ phim điện ảnh gián điệp lấy bối cảnh Thượng Hải (Trung Quốc) những năm 1941, các tình báo viên bất chấp hiểm nguy, dùng nhiệt huyết và sẵn sàng xả thân để bảo vệ đất nước.

Sở hữu dàn diễn viên thực lực, là những Ảnh đế, Ảnh hậu đình đám trên màn ảnh như Lương Triều Vỹ và Châu Tấn, hay “đỉnh lưu” như Vương Nhất Bác, nội dung lại hấp dẫn nên mình cũng chẳng bất ngờ gì khi phim xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, lọt top phim ăn khách nửa đầu năm 2023.