Châu Tấn sắp sửa 'tái xuất' màn ảnh rộng với một dự án 'nặng đô' tâm lý cùng 'ông hoàng phòng vé' Hoa ngữ

Sao quốc tế 21/10/2023 11:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Châu Tấn sắp sửa 'tái xuất' màn ảnh rộng với một dự án 'nặng đô' tâm lý cùng 'ông hoàng phòng vé' Hoa ngữ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Vượt Qua Cơn Giận Dữ Của Biển do Châu Tấn và Hoàng Bột đóng chính sẽ chính thức ra rạp Trung Quốc kể từ ngày 25/11 tới.

Vượt Qua Cơn Giận Dữ Của Biển là bộ thứ 3 trong Chước Tâm Hệ Liệt của đạo diễn Tào Bảo Bình. Dự án có chủ đề huyền nghi, tội phạm. Nội dung kể về cô gái trẻ Na Na (Chu Y Nhiên) mất mạng ly kỳ vì 17 nhát dao. Ba của nạn nhân là lão Kim (Hoàng Bột) đã lần theo đầu mối tìm mẹ của bạn trai con gái là bà Cảnh Lam (Châu Tấn) để tìm ra hung thủ.

Châu Tấn sắp sửa 'tái xuất' màn ảnh rộng với một dự án 'nặng đô' tâm lý cùng 'ông hoàng phòng vé' Hoa ngữ - Ảnh 1

Được biết, Hoàng Bột là một trong những 'ông hoàng phòng vé' Hoa ngữ. Trong năm 2023, nam diễn viên càng củng cố vị thế này khi đồng thời góp mặt trong 2 siêu phẩm bùng nổ dịp Hè là Nhiệt Liệt và Phong Thần Tam Bộ Khúc. Cả hai phim đều đang có doanh thu khủng.

Châu Tấn sắp sửa 'tái xuất' màn ảnh rộng với một dự án 'nặng đô' tâm lý cùng 'ông hoàng phòng vé' Hoa ngữ - Ảnh 2

Còn Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' của Trung Quốc. Đặc biệt, cô còn được mệnh danh là 'Tam kim ảnh hậu' sau khi trở thành diễn viên điện ảnh Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đoạt giải Ảnh hậu tại giải Kim Mã, Kim Kê và Kim Tượng.

Châu Tấn sắp sửa 'tái xuất' màn ảnh rộng với một dự án 'nặng đô' tâm lý cùng 'ông hoàng phòng vé' Hoa ngữ - Ảnh 3

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời. Thậm chí, nữ diễn viên còn được coi là 'nỗi ám ảnh' của sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vì cô luôn xuất hiện trong mỗi kỳ thi của họ.

Chính vì dự án điện ảnh Vượt Qua Cơn Giận Dữ Của Biển hội tụ 2 tên tuổi đình đám của làng giải trí hiện nay là Hoàng Bột và Châu Tấn nên đã được nhiều khán giả kỳ vọng dự án sẽ trở thành bom tấn vào dịp cuối năm nay.

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