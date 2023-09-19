Triệu Lộ Tư lộ vẻ bối rối khi lần đầu chung khung hình với 'đàn chị' Châu Tấn

Sao quốc tế 19/09/2023 13:06

Vừa qua, khi cùng xuất hiện trong một sự kiện, Triệu Lộ Tư lộ vẻ bối rối khi lần đầu chung khung hình với ‘Đại hoa đán’ Châu Tấn.

Vừa qua, khi tham dự sự kiện của một thương hiệu nổi tiếng, Triệu Lộ Tư bất ngờ xuất hiện chung khung hình với ‘Đại hoa đán’ Châu Tấn. Không ít khán giả nhận thấy được sự bối rối của Triệu Lộ Tư khi lần đầu tiên được tương tác với ‘chị đại quyền lực’ của showbiz. Đối với một nghệ sĩ trẻ, làm việc chung hay gặp Châu Tấn đều là vinh hạnh của họ. Do đó, Triệu Lộ Tư rất muốn tương tác nhiều hơn với đàn chị hơn 24 tuổi này.

Triệu Lộ Tư lộ vẻ bối rối khi lần đầu chung khung hình với 'đàn chị' Châu Tấn - Ảnh 1Triệu Lộ Tư lộ vẻ bối rối khi lần đầu chung khung hình với 'đàn chị' Châu Tấn - Ảnh 2

Bên cạnh đó, không ít khán giả chú ý đến nhan sắc của Châu Tấn và Triệu Lộ Tư chung khung hình. Dù Triệu Lộ Tư kém hơn khá nhiều tuổi và có lợi thế về sự trẻ trung nhưng xét về nhan sắc, nàng tiểu hoa khó lòng địch lại đàn chị.

Ở độ tuổi U50 nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ của ‘Đại hoa đán’ Châu Tấn thực sự khiến cư dân mạng ấn tượng. Cô có thần thái đỉnh cao, khí chất hơn người tại sự kiện khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Triệu Lộ Tư lộ vẻ bối rối khi lần đầu chung khung hình với 'đàn chị' Châu Tấn - Ảnh 3Triệu Lộ Tư lộ vẻ bối rối khi lần đầu chung khung hình với 'đàn chị' Châu Tấn - Ảnh 4

Tuy nhiên, một số người vẫn khen ngợi dáng vẻ thanh xuân, tràn đầy sức sống của Triệu Lộ Tư. Tại sự kiện lần này, cô chọn đầm cúp ngực ngắn, khoe được lợi thế cơ thể. Cô cũng nhận về khá nhiều lời khen ngợi từ báo chí truyền thông vì ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Triệu Lộ Tư lộ vẻ bối rối khi lần đầu chung khung hình với 'đàn chị' Châu Tấn - Ảnh 5

Bên cạnh đó, nhiều fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư cũng hóng đợi cô nàng sẽ có cơ hội hợp tác với ‘đàn chị’ Châu Tấn ở một dự án trong tương lai. Nếu có cơ hội này, nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 sẽ có bước chuyển mình rực rỡ và nâng cao kĩ năng diễn xuất khi hợp tác với ‘Quốc bảo diễn xuất’ của Trung Quốc.

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