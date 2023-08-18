Trần Triết Viễn chuẩn bị 'yêu lại lần nữa' với 'tình cũ màn ảnh' sau một dự án đình đám, liệu có phải Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 18/08/2023 12:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cây Ô Liu Màu Trắng đang chuẩn bị khai máy. Theo đó, có khả năng Trần Triết Viễn sẽ tái hợp với 'người tình cũ màn ảnh' trong dự án này.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, nam chính Trần Triết Viễn đã nâng cao vị thế trong lòng công chúng. Chính vì thế, nhiều cơ hội về các dự án phim ảnh cũng mở ra đối với nam diễn viên.

Trần Triết Viễn chuẩn bị 'yêu lại lần nữa' với 'tình cũ màn ảnh' sau một dự án đình đám, liệu có phải Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cây Ô Liu Màu Trắng đang chuẩn bị khai máy vào đầu tháng 9 tới tại Tứ Xuyên. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Trần Triết Viễn và Lương Khiết đóng chính.

Trần Triết Viễn chuẩn bị 'yêu lại lần nữa' với 'tình cũ màn ảnh' sau một dự án đình đám, liệu có phải Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2

Nếu tin đồn này là sự thật thì có khả năng Trần Triết Viễn sẽ tái hợp với Lương Khiết sau dự án Tân Tuyệt Đại Song Kiêu. Được biết, Lương Khiết từng gây ấn tượng với vai diễn nhân vật Tô Anh có vẻ ngoài đẹp như tiên nữ, diễn xuất thể hiện sự đáng yêu và nụ cười bừng sáng cả khuôn hình. Còn  Trần Triết Viễn từng gây ấn tượng với vai diễn nhân vật Tiểu Ngư Nhi thông minh, lanh lợi. Thời điểm khi Tân Tuyệt Đại Song Kiêu kết thúc, rất đông khán giả cảm thấy nhớ cặp đôi này. Chính vì thế, nhiều khán giả ủng hộ cặp đôi này sẽ tái hợp trong dự án mới này.

Trần Triết Viễn chuẩn bị 'yêu lại lần nữa' với 'tình cũ màn ảnh' sau một dự án đình đám, liệu có phải Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3

Cây Ô Liu Màu Trắng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi, dự kiến sẽ có 40 tập. Nội dung xoay quanh chuyện tình giữa một nữ phóng viên truyền hình vệ tinh và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa 2 người xảy ra khi cô phóng viên Tống Nhiễm gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản cứu thoát.

Trần Triết Viễn chuẩn bị 'yêu lại lần nữa' với 'tình cũ màn ảnh' sau một dự án đình đám, liệu có phải Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4

Sau những lần chạm mặt, cả hai đã xảy ra 'phản ứng hóa học'. Lý Toản nhận ra bên ngoài dáng vẻ mạnh mẽ và dũng cảm của nữ phóng viên là một cô gái yếu đuối. Tình cảm của cả hai chớm nở cũng là lúc cuộc tấn công bằng bom bất ngờ xuất hiện. Đôi trẻ bị chia cắt và mất liên lạc. Tuy nhiên sau nhiều lần nỗ lực tìm kiếm và gác bỏ những hiểu lầm trong quá khứ, cuối cùng Lý Toản và Tống Nhiễm trở về bên nhau.

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Từ khóa:   Trần Triết Viễn Lương Khiết Cây Ô Liu Màu Trắng Tân Tuyệt Đại Song Kiêu sao hoa ngữ

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