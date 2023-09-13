Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã trở thành cơn sốt trong mùa hè năm nay. Bộ phim đã cứu tên tuổi của Triệu Lộ Tư một bàn thua trông thấy sau thất bại thảm hại của dự án Hậu Lãng lên sóng trước đó.

Được biết, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chiếu trên MOA và A+ Drama/AsiaUHD từ ngày 10/9; phát sóng trên Watcha và Netflix Hàn Quốc từ ngày 11/9. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sau khi dự án được công chiếu 4 tập đầu tiên trên nền tảng Hàn Quốc đã vươn lên vị trí top 10 tại bảng xếp hạng.

Trước đó, thời điểm bộ phim được Netflix mua bản quyền lại. Chỉ vài ngày lên sóng tại một số quốc gia trên thế giới, bộ phim đã đứng thứ 13 Top TV Shows trên Netflix thế giới. Đồng thời trở thành bộ phim Trung Quốc đạt đánh giá cao nhất trên Netflix Global. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đứng top 1 trên Netflix Đài Loan, top 3 trên Netflix Philippines. Phim cũng dự kiến sẽ được phát hành tại hơn 190 quốc gia trên thế giới tại nền tảng Netflix.

Mặc dù ban đầu, phim bị chê tơi tả vì sử dụng motif tình yêu thanh xuân đã quá cũ. Tuy nhiên, với thân hình đáng yêu và nét diễn xuất phù hợp của nữ chính Triệu Lộ Tư trong một thể loại vai thế mạnh đã phần nào khiến bộ phim đạt nhiều thành tích khủng và dẫn đầu bảng xếp hạng. Đặc biệt, bộ phim khi vươn xa ngoài nước còn được thị trường quốc tế đón nhận tích cực.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.