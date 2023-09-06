Không phải Đặng Vi, Triệu Lộ Tư sẽ nên duyên với Khuất Sở Tiêu trong Châu Liêm Ngọc Mạc?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư sẽ nên duyên với Khuất Sở Tiêu trong Châu Liêm Ngọc Mạc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Châu Liêm Ngọc Mạc (tên khác: Rèm Ngọc Châu Sa) đang có kế hoạch dự kiến khởi quay vào cuối tháng 10 tới. Theo đó, nữ chính cố định vẫn là cái tên Triệu Lộ Tư. Còn về phần nam chính, theo nguồn tin mới nhất sẽ do Khuất Sở Tiêu đảm nhận.

Châu Liêm Ngọc Mạc thuộc thể loại cổ trang, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Đoan Ngọ, hành nghề đánh bắt ngọc trai. Trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý.

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Với mục đích tìm ra ẩn tình phía sau, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

Được biết, Khuất Sở Tiêu không có nhiều những dự án truyền hình nổi bật song nam diễn viên có không ít những tác phẩm điện ảnh “ăn khách”. Anh chàng từng gây chú ý khi tham gia bom tấn truyền hình Như Ý Truyện và ghi điểm với khán giả với vai Ngũ a ca Vĩnh Kỳ hiếu thảo và giỏi giang. Gần đây, anh chàng có dự án điện ảnh Nhiên Đông đóng cùng với Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ ra rạp nhưng nhận thành tích không khả quan khi thành tích phòng vé khá “thảm”.

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư sẽ chính thức 'yêu đương' trên màn ảnh nhỏ vào tháng 10 tới? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư sẽ chính thức 'yêu đương' trên màn ảnh nhỏ vào tháng 10 tới đây.

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