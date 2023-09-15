Đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa bất ngờ làm một việc khiến netizen lập tức gọi tên Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 15/09/2023 15:02

Mới đây, đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa bất ngờ làm một việc khiến netizen lập tức gọi tên Triệu Lộ Tư.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rèm Ngọc Châu Sa chính thức mở tài khoản Weibo, dự kiến chiêu thương và công bố diễn viên ngày 20/9. Hiện tại, nữ chính của bộ phim gần như chắc chắn gọi tên Triệu Lộ Tư, còn về phần nam chính đang được đồn là Khuất Sở Tiêu.

Đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa bất ngờ làm một việc khiến netizen lập tức gọi tên Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

Rèm Ngọc Châu Sa thuộc thể loại cổ trang, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Đoan Ngọ, hành nghề đánh bắt ngọc trai. Trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý.

Đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa bất ngờ làm một việc khiến netizen lập tức gọi tên Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Với mục đích tìm ra ẩn tình phía sau, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu 'lập nghiệp' lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

Có thể thấy, sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư lấy lại được danh tiếng sau ‘cú ngã ngựa’ Hậu Lãng. Không những thế, tài nguyên phim ảnh của cô nàng dường như đã tốt hơn hẳn.

Đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa bất ngờ làm một việc khiến netizen lập tức gọi tên Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư vốn đi theo con đường lưu lượng, được xem là tiểu hoa top đầu lứa 95 nhưng để vươn lên hàng ‘đỉnh lưu’ thì cô vẫn còn cách quá xa và phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Cô nàng từng đánh mất khá nhiều thiện cảm từ công chúng vì sở thích ‘cọ nhiệt’ các đàn anh, đàn chị và bị gắn mác ‘mỹ nhân trà xanh’.

Đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa bất ngờ làm một việc khiến netizen lập tức gọi tên Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4

Dù hứng chịu vô số gạch đá từ công chúng nhưng Triệu Lộ Tư vẫn được các nhà sản xuất, đạo diễn phim nhìn trúng, giao cho vai nữ chính, đa phần dự án nữ viên đóng thu hút nhiều chú ý từ khán giả, nổi bật nhất phải kể đến Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn,…

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