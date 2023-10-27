Xót xa cảnh Châu Tấn hy sinh thân mình vì nghệ thuật: Bạn diễn kéo lê trên đất đá đến thương tích đầy mình

Sao quốc tế 27/10/2023 19:30

Xuyên suốt sự nghiệp, Châu Tấn không chỉ gây ấn tượng bằng diễn xuất ít ai bì kịp, mà còn được mến mộ bởi thái độ làm nghề vô cùng nghiêm túc.

Mới đây, Châu Tấn đã có màn hợp tác thú vị với "thánh hài" Hoàng Bột trong phim mới, qua đó khiến ai nấy vô cùng bất ngờ với sự lăn xả của cô trong quá trình hóa thân thành nhân vật, đến mức không màng đến đau đớn và thương tích.

Một trong những minh chứng cho sự kính nghiệp của Châu Tấn được thể hiện qua đoạn video hậu trường phim "Băng qua biển giận dữ".

Xót xa cảnh Châu Tấn hy sinh thân mình vì nghệ thuật: Bạn diễn kéo lê trên đất đá đến thương tích đầy mình - Ảnh 1Xót xa cảnh Châu Tấn hy sinh thân mình vì nghệ thuật: Bạn diễn kéo lê trên đất đá đến thương tích đầy mình - Ảnh 2

Ở cảnh này, nhân vật của cô bị kéo lê bên bờ biển toàn sỏi đá. Để tạo ra hiệu ứng chân thật nhất, Châu Tấn muốn bạn diễn Hoàng Bột hãy kéo mình như một túi rác.

 

Sau đó, nàng đại hoa đán bảo Hoàng Bột cứ thẳng tay, xem cô "như túi rác" và kéo lên trên nền đất đá. Châu Tấn cho rằng đối xử với kẻ thù thì phải tàn nhẫn hơn như thế. Chính vì vậy, cô bảo bạn diễn hãy cứ kéo lê mình trên đất đá một cách thô bạo, thật tâm hóa thân thành tâm lý của một kẻ ác.

 

Hoàng Bột đã lắng nghe Châu Tấn và đã thật sự kéo cô mạnh bạo trên nền đất đá của bờ biển, đối xử với cô chẳng khác gì "con mồi" đang bất lực. Sau khi xem lại cảnh quay trên monitor, Châu Tấn nở nụ cười hài lòng và thích thú khen ngợi Hoàng Bột. Tuy vậy, sự lăn xả của Châu Tấn đã khiến cô gặp thương tích đầy mình, khắp nơi là những vết đỏ và chảy máu vì bị sỏi đá cứa vào da.

Xót xa cảnh Châu Tấn hy sinh thân mình vì nghệ thuật: Bạn diễn kéo lê trên đất đá đến thương tích đầy mình - Ảnh 3Xót xa cảnh Châu Tấn hy sinh thân mình vì nghệ thuật: Bạn diễn kéo lê trên đất đá đến thương tích đầy mình - Ảnh 4

 

Sự lăn xả trong diễn xuất của Châu Tấn khiến khán giả vô cùng ấn tượng và khâm phục. Nhiều ý kiến khẳng định đây mới chính là "kính nghiệp", không màng bản thân để tạo nên nhân vật chân thực nhất.

Một số người xem lại không bất ngờ vì đây vốn dĩ là Châu Tấn, "quốc bảo diễn xuất" của màn ảnh Hoa ngữ, còn là "sách mẫu" được bao thế hệ trường Bắc Ảnh noi gương.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Châu Tấn sắp sửa 'tái xuất' màn ảnh rộng với một dự án 'nặng đô' tâm lý cùng 'ông hoàng phòng vé' Hoa ngữ.

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