Lưu Thi Thi tái xuất lập nhiều thành tích phim, Triệu Lệ Dĩnh lại áp lực nặng nề hơn

Sao quốc tế 05/12/2023 14:49

Khi Lưu Thi Thi đã trở lại màn ảnh nhỏ với phim "Nhất Niệm Quan Sơn" và lập nhiều thành thích đáng nể, nhiều khán giả kì vọng vào các tiểu hoa đán thế hệ 8X như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hơn.

Phim "Nhất Niệm Quan Sơn" do Lưu Thi Thi đóng chính đã vượt 10.000 điểm nhiệt. Điều này khẳng định, các diễn viên thế hệ 8X chưa bao giờ "hết thời" như các đồn đoán.

Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khán giả đặt kì vọng lớn hơn. Thời gian qua, cô vắng bóng màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên có một bộ phim đã quay xong là "Dữ phượng hành" - tác phẩm được kì vọng sẽ là bom tấn thành công tiếp theo trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Tuy nhiên, bộ phim này gặp vận đen liên tục khi bị dời lịch chiếu và có diễn viên dính ồn ào. Chính vì thế, cho đến hiện tại, phim vẫn chưa thể lên sóng.

Lưu Thi Thi tái xuất lập nhiều thành tích phim, Triệu Lệ Dĩnh lại áp lực nặng nề hơn - Ảnh 1

Mới đây, Tencent vừa công bố, dự án cổ trang "Dữ phượng hành" đã vượt mức 4 triệu lượt đặt trước từ khán giả. Đây hiện tại là một trong những cái tên trọng điểm của Tencent trong năm 2024 tới, nhất là thể loại cổ trang bên cạnh phim "Khánh dư niên 2". 

Đồng thời, bộ phim "Dữ phượng hành" đã có 4 triệu người đặt xem trước. Như vậy, khả năng cao phim sẽ được phát sóng vào năm sau.

Lưu Thi Thi tái xuất lập nhiều thành tích phim, Triệu Lệ Dĩnh lại áp lực nặng nề hơn - Ảnh 2Lưu Thi Thi tái xuất lập nhiều thành tích phim, Triệu Lệ Dĩnh lại áp lực nặng nề hơn - Ảnh 3

"Dữ phượng hành" đánh dấu màn tái hợp đáng mong chờ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ "Sở Kiều truyện". Trước đó, nhiều tin đồn cho hay, cặp đôi nhiều khả năng sẽ tham gia "Sở Kiều truyện 2", song ê kíp đã không thể mời được nàng tiểu hoa 8X trở lại dù gửi lời mời đến 5 lần.

Sau thành công tương đối của phim "Hữu phỉ", Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trở lại với cổ trang. Nữ diễn viên được xem là cái tên dẫn đầu dàn tiểu hoa đán lứa 8X nhất là ở mảng truyền hình, và đang là cái tên "chuyển hình" thành công với "Gió thổi Bán Hạ", "Hạnh Phúc đến Vạn gia"... Chính vì danh tiếng, thực lực diễn xuất được cải thiện sau nhiều năm tham gia đóng phim, Triệu Lệ Dĩnh là lứa 8X được nhiều nhà làm phim tin tưởng sẽ "gánh" được các dự án trọng điểm.

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Cuối năm 2023, Lưu Thi Thi trở lại phim ảnh với "Nhất Niệm Quan Sơn". Bộ phim gây sốt với khán giả bởi cảnh đẹp, trang phục và diễn xuất tốt.

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