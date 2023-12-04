Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz?

Sao quốc tế 04/12/2023 14:40

Cuối năm 2023, Lưu Thi Thi trở lại phim ảnh với "Nhất Niệm Quan Sơn". Bộ phim gây sốt với khán giả bởi cảnh đẹp, trang phục và diễn xuất tốt.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, người hâm mộ Lưu Thi Thi đã thất vọng khi nữ diễn viên trong vài năm không đóng thêm phim mới. Cụ thể, giai đoạn sau bộ phim truyền hình "Túy linh lung" (2017), Lưu Thi Thi chỉ có thêm ba dự án phim dài tập gồm "Nếu có thể yêu như thế" (2019), "Tôi thân yêu" (2020) và "Lưu kim tuế nguyệt" (2020). Ngoài ra, đối với điện ảnh, nữ diễn viên chỉ đóng 1 vai không quá nổi bật trong một bộ phim.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, Lưu Thi Thi trở lại phim ảnh với "Nhất Niệm Quan Sơn". Bộ phim gây sốt với khán giả bởi cảnh đẹp, trang phục và diễn xuất tốt. Vai diễn trong phim "Nhất Niệm Quan Sơn", Lưu Thi Thi được đánh giá có màn tái xuất ấn tượng, thậm chí còn hơn cả Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Chính điều này giúp tên tuổi của cô được củng cố.

Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz? - Ảnh 1Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz? - Ảnh 2

Lưu Thi Thi được khán giả khen xinh đẹp, các cảnh khóc của cô trong phim vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Nhậm Như Ý (vai diễn của Lưu Thi Thi trong phim) vốn đã độc cô độc hành, khó khăn lắm mới tin tưởng những đồng đội mới, vậy mà mỗi người lại đẩy cô đến đường cùng. Những cảnh diễn tả nỗi đau của mỹ nhân họ Lưu khiến khán giả xúc động.

Sau thời gian vắng bóng màn ảnh, nhiều người nhận định, Lưu Thi Thi trong lứa tiểu hoa đán 8x chỉ là tuyến 2 (tức không nổi bật so với những cái tên cùng thời). Song, với "Nhất Niệm Quan Sơn", hiện tại, độ nóng, độ thảo luận của phim còn cao hơn so với "Gió thổi Bán Hạ" của Triệu Lệ Dĩnh và "Định luật tình yêu 80/20" của Dương Mịch. Do vậy, sức hút của "Nhất Niệm Quan Sơn" đã cho thấy Lưu Thi Thi vẫn là tên tuổi được khán giả mong chờ.

Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz? - Ảnh 3

Nhất Niệm Quan Sơn được đặt trong một bối cảnh giả tưởng, nơi có hai quốc gia đang ở thế đối lập với nhau là An Quốc và Ngô Quốc. Lưu Thi Thi đảm nhận vai nữ chính Nhậm Như Ý, một nữ hiệp ân oán rõ ràng.

Nhậm Như Ý là tiền tả sứ Chu Y Vệ của An Quốc. Vì một số lý do, cô lưu lạc đến Ngô Quốc. Về sau, Nhậm Như Ý thành lập đội sứ thần Nghing Đế, cùng Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) và nhiều anh hùng trẻ tuổi bắt đầu một hành trình nhiều sóng gió. Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, họ cùng nhau đối mặt với giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành.

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