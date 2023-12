Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz?

Sau thời gian vắng bóng màn ảnh, nhiều người nhận định, Lưu Thi Thi trong lứa tiểu hoa đán 8x chỉ là tuyến 2 (tức không nổi bật so với những cái tên cùng thời). Song, với "Nhất Niệm Quan Sơn", hiện tại, độ nóng, độ thảo luận của phim còn cao hơn so với "Gió thổi Bán Hạ" của Triệu Lệ Dĩnh và "Định luật tình yêu 80/20" của Dương Mịch. Do vậy, sức hút của "Nhất Niệm Quan Sơn" đã cho thấy Lưu Thi Thi vẫn là tên tuổi được khán giả mong chờ.

Nhất Niệm Quan Sơn được đặt trong một bối cảnh giả tưởng, nơi có hai quốc gia đang ở thế đối lập với nhau là An Quốc và Ngô Quốc. Lưu Thi Thi đảm nhận vai nữ chính Nhậm Như Ý, một nữ hiệp ân oán rõ ràng.

Nhậm Như Ý là tiền tả sứ Chu Y Vệ của An Quốc. Vì một số lý do, cô lưu lạc đến Ngô Quốc. Về sau, Nhậm Như Ý thành lập đội sứ thần Nghing Đế, cùng Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) và nhiều anh hùng trẻ tuổi bắt đầu một hành trình nhiều sóng gió. Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, họ cùng nhau đối mặt với giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành.