Đóng cùng Lưu thi Thi, nam chính 'Nhất niệm quan sơn' nói gì khi bị so sánh với Hoắc Kiến Hoa?

Sao quốc tế 01/12/2023 14:50

Sau khi lên sóng, từ khóa chủ đề “Nếu Hoắc Kiến Hoa diễn Nhất niệm quan sơn" leo lên Top 2 hot search (xu hướng tìm kiếm) của mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Weibo.

Nhất Niệm Quan Sơn đang là bộ phim được quan tâm bậc nhất điện ảnh Hoa ngữ những ngày qua. Ngay sau khi ra mắt tối 28/11, tác phẩm đạt điểm nhiệt độ 7148 trên iQIYI sau 4 tiếng lên sóng, vượt Ninh An Như Mộng và Trường Phong Độ để trở thành dự án có điểm nhiệt mở màn cao nhất năm.

Tuy nhiên, vai nam chính Ninh Viễn Châu do Lưu Vũ Ninh đang là chủ đề gây tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội Weibo mặc cho thành công của phim. Tạo hình của nam diễn viên cũng bị đánh giá nhạt nhòa, không có gì nổi bật so với những dự án cổ trang trước đó. 

Đóng cùng Lưu thi Thi, nam chính 'Nhất niệm quan sơn' nói gì khi bị so sánh với Hoắc Kiến Hoa? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, một chủ đề được bàn tán sôi nổi là tìm gương mặt thay thế Lưu Vũ Ninh trong Nhất Niệm Quan Sơn. Nhiều người đề cử Hoắc Kiến Hoa là cái tên hợp lý nhất để nhận vai nam chính trong dự án rất được kỳ vọng này. Thậm chí, một người còn còn dùng công nghệ AI để ghép thử gương mặt nam diễn viên này vào bộ phim, thu hút đông đảo sự chú ý.

Ngay sau đó, Lưu Vũ Ninh đã lên tiếng phản hồi về chủ đề này. Anh nói: “Trong lòng mỗi người luôn có một Ninh Viễn Châu của riêng mình. Sức hấp dẫn của nhân vật là điều mà mọi diễn viên đều hướng tới. Cảm ơn mọi người đã thảo luận về Ninh Viễn Châu. Đó là vinh hạnh của tôi. Tôi xin thay mặt Ninh Viễn Châu cảm ơn mọi người. Mong mọi người hãy ủng hộ “Nhất niệm quan sơn".

Đóng cùng Lưu thi Thi, nam chính 'Nhất niệm quan sơn' nói gì khi bị so sánh với Hoắc Kiến Hoa? - Ảnh 2Đóng cùng Lưu thi Thi, nam chính 'Nhất niệm quan sơn' nói gì khi bị so sánh với Hoắc Kiến Hoa? - Ảnh 3

“Nhất niệm quan sơn” xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh), Vu Thập Tam, Dương Doanh, Nguyên Lộc và những người khác. Trải qua nhiều thăng trầm, họ cùng nhau đối mặt với những giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành.

Nhất Niệm Quan Sơn cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi ở mảng cổ trang sau 6 năm kể từ phim Túy Linh Lung (2017). Trước khi ra mắt, có tới 3 triệu khán giả đặt lịch xem trước để chờ phim. Lưu Thi Thi được khen ngợi vì đã thể hiện tốt hình ảnh sát thủ lạnh lùng, cô độc, thông minh, không phải kiểu nữ chính vì tình yêu mà buông bỏ hết thảy khiến khán giả nhàm chán.

Nhất Niệm Quan Sơn lập kỷ lục ngay những tập đầu phát sóng, Lưu Vũ Ninh nhận được vô vàn lời khen về đài từ

Nhất Niệm Quan Sơn lập kỷ lục ngay những tập đầu phát sóng, Lưu Vũ Ninh nhận được vô vàn lời khen về đài từ

Trong ngày phát sóng 6 tập đầu tiên, Nhất Niệm Quan Sơn đã 'đại thắng' màn ảnh, bên cạnh đó còn có nhiều lời khen về đài từ Lưu Vũ Ninh.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Vũ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhất Niệm Quan Sơn lập kỷ lục ngay những tập đầu phát sóng, Lưu Vũ Ninh nhận được vô vàn lời khen về đài từ

Nhất Niệm Quan Sơn lập kỷ lục ngay những tập đầu phát sóng, Lưu Vũ Ninh nhận được vô vàn lời khen về đài từ

Giữa lùm xùm với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị 'đào lại'

Giữa lùm xùm với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị 'đào lại'

Chưa kịp công khai 'yêu đương' với Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh lộ nghi vấn 'hẹn hò' với 'chị gái' Bạch Lộc khiến dân tình xôn xao

Chưa kịp công khai 'yêu đương' với Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh lộ nghi vấn 'hẹn hò' với 'chị gái' Bạch Lộc khiến dân tình xôn xao

Chưa khai máy phim mới, Lưu Vũ Ninh đã tỏ thái độ 'xé couple' với Triệu Lộ Tư vì điều này

Chưa khai máy phim mới, Lưu Vũ Ninh đã tỏ thái độ 'xé couple' với Triệu Lộ Tư vì điều này

Lưu Vũ Ninh lần đầu hé lộ về bộ phim đóng cặp cùng Tống Tổ Nhi, liệu có 'đắp chiếu' như lời đồn?

Lưu Vũ Ninh lần đầu hé lộ về bộ phim đóng cặp cùng Tống Tổ Nhi, liệu có 'đắp chiếu' như lời đồn?

Lưu Vũ Ninh có hành động tinh tế khi phía fan Triệu Lộ Tư phản ứng gay gắt việc cặp đôi nên duyên trong Rèm Ngọc Châu Sa

Lưu Vũ Ninh có hành động tinh tế khi phía fan Triệu Lộ Tư phản ứng gay gắt việc cặp đôi nên duyên trong Rèm Ngọc Châu Sa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều