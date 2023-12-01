Đóng cùng Lưu thi Thi, nam chính 'Nhất niệm quan sơn' nói gì khi bị so sánh với Hoắc Kiến Hoa?

Sau khi lên sóng, từ khóa chủ đề “Nếu Hoắc Kiến Hoa diễn Nhất niệm quan sơn" leo lên Top 2 hot search (xu hướng tìm kiếm) của mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Weibo.

Nhất Niệm Quan Sơn đang là bộ phim được quan tâm bậc nhất điện ảnh Hoa ngữ những ngày qua. Ngay sau khi ra mắt tối 28/11, tác phẩm đạt điểm nhiệt độ 7148 trên iQIYI sau 4 tiếng lên sóng, vượt Ninh An Như Mộng và Trường Phong Độ để trở thành dự án có điểm nhiệt mở màn cao nhất năm. Tuy nhiên, vai nam chính Ninh Viễn Châu do Lưu Vũ Ninh đang là chủ đề gây tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội Weibo mặc cho thành công của phim. Tạo hình của nam diễn viên cũng bị đánh giá nhạt nhòa, không có gì nổi bật so với những dự án cổ trang trước đó.

Bên cạnh đó, một chủ đề được bàn tán sôi nổi là tìm gương mặt thay thế Lưu Vũ Ninh trong Nhất Niệm Quan Sơn. Nhiều người đề cử Hoắc Kiến Hoa là cái tên hợp lý nhất để nhận vai nam chính trong dự án rất được kỳ vọng này. Thậm chí, một người còn còn dùng công nghệ AI để ghép thử gương mặt nam diễn viên này vào bộ phim, thu hút đông đảo sự chú ý.

Ngay sau đó, Lưu Vũ Ninh đã lên tiếng phản hồi về chủ đề này. Anh nói: “Trong lòng mỗi người luôn có một Ninh Viễn Châu của riêng mình. Sức hấp dẫn của nhân vật là điều mà mọi diễn viên đều hướng tới. Cảm ơn mọi người đã thảo luận về Ninh Viễn Châu. Đó là vinh hạnh của tôi. Tôi xin thay mặt Ninh Viễn Châu cảm ơn mọi người. Mong mọi người hãy ủng hộ “Nhất niệm quan sơn". “Nhất niệm quan sơn” xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh), Vu Thập Tam, Dương Doanh, Nguyên Lộc và những người khác. Trải qua nhiều thăng trầm, họ cùng nhau đối mặt với những giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết và cùng nhau trưởng thành. Nhất Niệm Quan Sơn cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi ở mảng cổ trang sau 6 năm kể từ phim Túy Linh Lung (2017). Trước khi ra mắt, có tới 3 triệu khán giả đặt lịch xem trước để chờ phim. Lưu Thi Thi được khen ngợi vì đã thể hiện tốt hình ảnh sát thủ lạnh lùng, cô độc, thông minh, không phải kiểu nữ chính vì tình yêu mà buông bỏ hết thảy khiến khán giả nhàm chán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-cung-luu-thi-thi-nam-chinh-nhat-niem-quan-son-noi-gi-khi-bi-so-sanh-voi-hoac-kien-hoa-634710.html