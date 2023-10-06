Lưu Vũ Ninh có hành động tinh tế khi phía fan Triệu Lộ Tư phản ứng gay gắt việc cặp đôi nên duyên trong Rèm Ngọc Châu Sa

Thời gian qua, dự án Rèm Ngọc Châu Sa đã công bố Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sẽ đảm nhận vai trò nam nữ chính của bộ phim. Được biết, đây là dự án ‘tái hợp’ lần 2 của cặp đôi sau dự án cổ trang đình đám Trường Ca Hành.

Tuy nhiên, khi có tin đồn cả 2 tái hợp nổ ra, fandom của Triệu Lộ Tư đã có phản ứng vô cùng gay gắt về nam chính Lưu Vũ Ninh. Họ cho rằng phía nhà trai không đủ lưu lượng và diễn xuất để sánh đôi với thần tượng của mình nên đã liên tục tag tên công ty quản lý của Triệu Lộ Tư và yêu cầu công ty không nhận bộ Rèm Ngọc Châu Sa cho idol của mình. Thậm chí, hậu viện hội của nữ diễn viên còn thay avatar đen và tạm dừng hoạt động cho đến khi nào studio có phản hồi chính thứ nhưng không có kết quả gì.

Trái ngược với fan của Triệu Lộ Tư, fan của Lưu Vũ Ninh tỏ ra hết sức vui vẻ, luôn chúc mừng nam thần tượng có thêm tác phẩm mới. Không ai chịu được khi nghệ sĩ mình yêu mến bị khinh thường, chê bai. Dù vậy, phản ứng của fan Lưu Vũ Ninh vẫn hết sức ôn hòa, chỉ tập trung vào một mình anh. Nguyên nhân là vì nam diễn viên luôn trấn an, động viên fan trong nhóm chung.

Kể cả khi bị chê bai, chỉ trích, Lưu Vũ Ninh vẫn luôn khéo léo cư xử để không làm mất lòng ai. Hành động này của Lưu Vũ Ninh giúp anh chiếm cảm tình của cư dân mạng. Trên thực tế, dù xuất phát điểm là ca sĩ lấn sân sang diễn xuất, thể hiện trên màn ảnh cũng không được đánh giá quá cao nhưng Lưu Vũ Ninh vẫn luôn tham gia vào các tác phẩm chất lượng. Anh thậm chí đóng vai nam chính với Lưu Thi Thi, Tống Tổ Nhi – những gương mặt còn được đánh giá cao hơn Triệu Lộ Tư.