Chia tay Triệu Lộ Tư chưa được bao lâu, Trần Triết Viễn công khai 'người yêu mới' trong loạt khoảnh khắc đậm chất điện ảnh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cây Ô Liu Màu Trắng do Trần Triết Viễn và Lương Khiết đóng chính đã tung ra trailer và loạt poster vào ngày hội chiêu thương. Nhiều khán giả vô cùng thích thú trước loạt khoảnh khắc đậm chất điện ảnh của bộ phim.

Thời điểm khi công bố dàn cast chính, nhiều khán giả nguyên tác không hài lòng khi Trần Triết Viễn vào vai nam chính. Được biết vẻ ngoài thư sinh, thiếu sự trầm ổn, trải đời của Trần Triết Viễn không phù hợp với hình tượng quân nhân Lý Toản, được tác giả xây dựng trong truyện gốc. Tuy nhiên, qua trailer và poster mới của bộ phim, nhiều khán giả lập tức ‘quay xe’ vì tương đối phù hợp. Khán giả kỳ vọng anh chàng sẽ có màn bứt phá về diễn xuất khi dự án lên sóng.

Được biết, Cây Ô Liu Màu Trắng là dự án tái hợp của Trần Triết Viễn và Lương Khiết sau dự án cổ trang Tân Tuyệt Đại Song Kiêu. Lương Khiết từng gây ấn tượng với vai diễn nhân vật Tô Anh có vẻ ngoài đẹp như tiên nữ, diễn xuất thể hiện sự đáng yêu và nụ cười bừng sáng cả khuôn hình. Còn Trần Triết Viễn từng gây ấn tượng với vai diễn nhân vật Tiểu Ngư Nhi thông minh, lanh lợi. Thời điểm khi Tân Tuyệt Đại Song Kiêu kết thúc, rất đông khán giả đều ‘đẩy thuyền’ cặp đôi này sẽ tái hợp trong dự án mới. Đến hiện tại, mong ước của netizen đã thành hiện thực.

Cây Ô Liu Màu Trắng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi, dự kiến sẽ có 40 tập. Nội dung xoay quanh chuyện tình giữa một nữ phóng viên truyền hình vệ tinh và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa 2 người xảy ra khi cô phóng viên Tống Nhiễm (Lương Khiết) gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản (Trần Triết Viễn) cứu thoát. Cả hai nảy sinh tình cảm, phải trải qua nỗi đau chia cắt và hiểu lầm, cuối cùng mới trở về bên nhau.