'Công chúa Tencent' Triệu Lộ Tư được nâng cao địa vị trên toàn cầu bằng một việc?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của We TV. Đây được xem là một bước ngoặt mới cho nàng tiểu hoa khi địa vị tên tuổi của cô được vươn rộng mạnh mẽ hơn nữa trên thị trường quốc tế.

Tiêu chí để trở thành đại sứ toàn cầu là nghệ sĩ được đánh giá tài năng và có đông đảo người yêu quý, mến mộ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ này phải có phim từng được phát sóng trên Tencent Video, từng nắm giữ thành tích xuất sắc từ nhiều hạng mục khác nhau như phim truyền hình, phim điện ảnh và các chương trình giải trí . Một số cái tên tiêu biểu kể đến trước đó như: Dương Mịch, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến.

Được biết, sắp tới, Triệu Lộ Tư sẽ có dự án phát sóng trên We TV là Thần Ẩn, đóng chính cùng Vương An Vũ. Trước đó, cô nàng mang về tiếng vang lớn cho nền tảng Tencent ở thị trường trong nước và quốc tế với 2 dự án Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn.

Kể từ sau thành công đó, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thăng hạng thấy rõ. Sau khi vị thế của Triệu Lộ Tư tăng cao, nhiều dự án chất lượng hơn cũng được Tencent ưu ái dành cho cô nàng.

Không chỉ nền tảng Tencent, Triệu Lộ Tư còn có khả năng giúp các nền tảng khác ‘hốt bạc’. Gần đây nhất, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu trên nền tảng Youku nhờ Triệu Lộ Tư mà đã thống lĩnh bảng xếp hạng mùa hè năm nay. Không những thế, bộ phim còn nằm trong top những bộ phim được khán giả yêu thích khi công chiếu ở thị trường quốc tế.