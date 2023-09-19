Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lộ Tư xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan. Cô nàng khiến dân tình mê đắm với chiếc đầm lệch vai màu hồng cam ngọt ngào đến từ bộ sưu tập Thu Đông 2023 của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Đáng chú ý, có nguồn tin Triệu Lộ Tư đã tự tay phụ trách việc make up, làm tóc và stylist cho chính mình ở tạo hình lần này. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho tài năng của cô nàng vì trông không khác gì stylist chuyên nghiệp.

Nói đến khả năng tự làm stylist cho chính mình, thời điểm khi quay Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư cũng từng đích thân làm 'nhiệm vụ' đó cho nhân vật của mình trên phim. Được biết, do bộ phim này có kinh phí khá eo hẹp nên Triệu Lộ Tư đã bỏ ra rất nhiều công sức để quá trình quay bộ phim này được diễn ra thuận lợi.