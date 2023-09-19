Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 19/09/2023 12:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan. Đáng chú ý, cô nàng đã tự tay làm stylist cho chính mình ở tạo hình lần này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lộ Tư xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan. Cô nàng khiến dân tình mê đắm với chiếc đầm lệch vai màu hồng cam ngọt ngào đến từ bộ sưu tập Thu Đông 2023 của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan - Ảnh 1Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan - Ảnh 2Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan - Ảnh 3Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan - Ảnh 4Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan - Ảnh 5

Đáng chú ý, có nguồn tin Triệu Lộ Tư đã tự tay phụ trách việc make up, làm tóc và stylist cho chính mình ở tạo hình lần này. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho tài năng của cô nàng vì trông không khác gì stylist chuyên nghiệp.

Nói đến khả năng tự làm stylist cho chính mình, thời điểm khi quay Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư cũng từng đích thân làm 'nhiệm vụ' đó cho nhân vật của mình trên phim. Được biết, do bộ phim này có kinh phí khá eo hẹp nên Triệu Lộ Tư đã bỏ ra rất nhiều công sức để quá trình quay bộ phim này được diễn ra thuận lợi.

Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan - Ảnh 6

Theo đó, Triệu Lộ Tư đã đích thân tìm đến các nhãn hàng để mượn trang phục, đồng thời tự mang theo cả quần áo, túi xách, giày, kẹp tóc, ốp điện thoại,... của mình để phối đồ cho bản thân và cả bạn diễn Trần Triết Viễn.

Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan - Ảnh 7Triệu Lộ Tư tự làm stylist cho chính mình khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan - Ảnh 8

Chính vì thế, dù Triệu Lộ Tư còn nhiều hạn chế về mặt diễn xuất nhưng những tình tiết nhỏ trong phim đã được khán giả vô cùng yêu thích. Theo đó, những vật dụng, trang phục mà cô nàng sử dụng trong phim khiến dân tình thích mê và thi nhau săn lùng để được cheap moment với nữ diễn viên. Nhờ tài năng của cô nàng mà đã góp phần không nhỏ mang đến thành công cho bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

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