Vai diễn thanh xuân của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu giữ sức hút vững bền ở thị trường quốc tế

Sao quốc tế 19/09/2023 19:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính tiếp tục lập thành tích khủng ở thị trường quốc tế.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã xếp vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng danh sách các bộ phim Trung Quốc được xem nhiều nhất trên Netflix.

Vai diễn thanh xuân của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu giữ sức hút vững bền ở thị trường quốc tế - Ảnh 1

Trước đó, khi công chiếu trên nền tảng xứ Hàn, chỉ với 4 tập đầu tiên lên sóng đã vươn lên vị trí top 10 tại bảng xếp hạng. Ngay khi được Netflix mua bản quyền và công chiếu, bộ phim cũng nhanh chóng trở thành bộ phim Trung Quốc đạt đánh giá cao nhất trên Netflix Global.

Vai diễn thanh xuân của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu giữ sức hút vững bền ở thị trường quốc tế - Ảnh 2

Có thể nói, sau thất bại của Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư đã phần nào gỡ điểm với khán giả ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo các chuyên gia phim ảnh, từ thành công của dự án, Triệu Lộ Tư có tương lai rộng mở hơn khi nhiều dự án sẽ mời cô tham gia sắp tới.

Vai diễn thanh xuân của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu giữ sức hút vững bền ở thị trường quốc tế - Ảnh 3

Không những thế, Triệu Lộ Tư còn được khán giả ưu ái trao danh hiệu ‘Nữ thần thanh xuân thế hệ mới’ nhờ vào thành công của vai diễn Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Mặc dù vẫn vấp phải không ít những tranh cãi liên quan tới diễn xuất nhưng không thể phủ nhận sức hút của nàng tiểu hoa khi vào vai thiếu nữ học đường hay nữ thần thanh xuân.

Vai diễn thanh xuân của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu giữ sức hút vững bền ở thị trường quốc tế - Ảnh 4

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

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