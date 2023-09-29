Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Sao quốc tế 29/09/2023 09:05

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin Triệu Lộ Tư ‘tái hợp’ lần 2 với Lưu Vũ Ninh trong dự án Rèm Ngọc Châu Sa. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì điều này.

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin Triệu Lộ Tư ‘tái hợp’ lần 2 với Lưu Vũ Ninh trong dự án Rèm Ngọc Châu Sa sau bộ phim Trường Ca Hành. Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ vì thời điểm hợp tác trong dự án trước, cả 2 có phản ứng hóa học bùng nổ và mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào vừa lãng mạn.

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa? - Ảnh 1

Chuyện không có gì để nói nếu fandom của Triệu Lộ Tư đã có phản ứng vô cùng gay gắt với thông tin này. Cụ thể, họ đã liên tục tag tên công ty quản lý của Triệu Lộ Tư và yêu cầu công ty không nhận bộ Rèm Ngọc Châu Sa cho idol của mình. Thậm chí, hậu viện hội của nữ diễn viên còn thay avatar đen và tạm dừng hoạt động cho đến khi nào studio có phản hồi chính thức.

Giữa lúc cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội, CEO của công ty quản lý Triệu Lộ Tư lại bất ngờ bấm like bài viết có nội dung: "Fans có tư cách gì mà kén chọn, địa vị của Triệu Lộ Tư ở đâu, bản thân không tự biết sao?".

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa? - Ảnh 2

Nhiều khán giả cho rằng không biết CEO của công ty quản lý Triệu Lộ Tư lỡ 'trượt tay' bấm like bài viết này hay cố tình làm điều đó. Tuy nhiên, sự việc này vẫn khiến fan hâm mộ của cô nàng vô cùng bức xúc, tranh cãi dữ dội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Triệu Lộ Tư vốn đi theo con đường lưu lượng, được xem là tiểu hoa top đầu lứa 95. Tuy nhiên, để vươn lên hàng ‘đỉnh lưu’ thì cô vẫn còn cách quá xa và phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Cô nàng từng đánh mất khá nhiều thiện cảm từ công chúng vì sở thích ‘cọ nhiệt’ các đàn anh, đàn chị và bị gắn mác ‘mỹ nhân trà xanh’.

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa? - Ảnh 3

Dù hứng chịu vô số gạch đá từ công chúng nhưng Triệu Lộ Tư vẫn được các nhà sản xuất, đạo diễn phim nhìn trúng, giao cho vai nữ chính, đa phần dự án nữ viên đóng thu hút nhiều chú ý từ khán giả, nổi bật nhất phải kể đến Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn,…

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa? - Ảnh 4

Gần đây, sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư lấy lại được danh tiếng sau ‘cú ngã ngựa’ Hậu Lãng. Không những thế, tài nguyên phim ảnh của cô nàng dường như đã tốt hơn hẳn. Tuy nhiên, sau sự kiện lần này, lượng fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư có nguy cơ sẽ giảm sút.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rèm Ngọc Châu Sa sẽ do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính khiến nhiều khán giả phấn khích.

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