Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sẽ nối lại 'duyên tình' trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rèm Ngọc Châu Sa sẽ do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính khiến nhiều khán giả phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rèm Ngọc Châu Sa sẽ do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính. Được biết, phim sẽ dự kiến khởi quay tại Hoành Điếm vào cuối tháng 10 tới nhưng vẫn chưa chốt được nam chính chính thức của bộ phim.

Nếu tin đồn Lưu Vũ Ninh vào vai nam chính của Rèm Ngọc Châu Sa là sự thật thì đây là sẽ là dự án tái hợp của anh chàng và Triệu Lộ Tư sau Trường Ca Hành. Thời điểm hợp tác trong Trường Ca Hành, hai vai diễn nam nữ phụ Hạo Đô và Lý Lạc Yên do cặp đôi đảm nhận nhận được sự yêu thích không hề kém cạnh cặp chính nhờ sự kết hợp ăn ý. Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khi sánh đôi cạnh nhau không chỉ phản ứng hóa học bùng nổ mà mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào vừa lãng mạn.

Rèm Ngọc Châu Sa thuộc thể loại cổ trang, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Đoan Ngọ, hành nghề đánh bắt ngọc trai. Trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý.

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Với mục đích tìm ra ẩn tình phía sau, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu 'lập nghiệp' lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

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