Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận tin vui tốt lành, ngày lên sóng không còn xa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã chính thức qua ải kiểm duyệt và lấy được giấy phép phát sóng. Đây được xem là tin vui khủng dành cho đoàn phim và khán giả, báo hiệu ngày lên sóng không còn xa.

Trước đó, bộ phim cũng cán mốc hơn 1 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Dù chưa có lịch lên sóng chính thức nhưng thành tích này là một minh chứng cho thấy khả năng hút nhiệt lớn của Triệu Lộ Tư với những sản phẩm có cô nàng góp mặt.

Được biết, thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư bùng nổ với khán giả với 2 dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu và Tinh Hán Xán Lạn. Hai bộ phim không chỉ được đón nhận mà còn gây bão màn ảnh suốt một thời gian dài, trở thành tác phẩm ‘bạo khoản’, kiếm về bộn tiền cho nền tảng chiếu. Chính vì thế, Thần Ẩn được kỳ vọng sẽ là tác phẩm bùng nổ tiếp theo của Triệu Lộ Tư lẫn nền tảng.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.