Triệu Lộ Tư bị bắt gặp 'khóa môi' Trần Triết Viễn cuồng nhiệt, gây xôn xao đến netizen quốc tế?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư vừa bị bắt gặp 'khóa môi' Trần Triết Viễn cuồng nhiệt, gây xôn xao đến netizen quốc tế.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã nhận được tin vui tên thị trường quốc tế. Theo đó, cảnh hôn của Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa được Netflix tải lên đã đạt được 19 triệu lượt xem.

Được biết, cảnh này là ở giai đoạn Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) đã xác định mối quan hệ người yêu. Cả hai liên tục có những hành động thân mật ngọt ngào. Có thể thấy, mặc dù kết thúc đã lâu nhưng bộ phim vẫn nhận về nhiều thành tích tốt khi công chiếu ở nước ngoài. Thời điểm bộ phim được Netflix mua bản quyền lại. Chỉ vài ngày lên sóng tại một số quốc gia trên thế giới, bộ phim đã đứng thứ 13 Top TV Shows trên Netflix thế giới. Đồng thời trở thành bộ phim Trung Quốc đạt đánh giá cao nhất trên Netflix Global. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đứng top 1 trên Netflix Đài Loan, top 3 trên Netflix Philippines, top 10 tại Hàn Quốc.

Tương tác hóa học của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vô cùng tốt. Nhiều người dành lời khen cho cặp đôi và kịch bản quá ngọt ngào của phim. Thời điểm phim kết thúc ở Trung Quốc đã nhận về phản ứng tích cực của khán giả, giúp Triệu Lộ Tư giữa vững ngôi vị đầu bảng lứa tiểu hoa hậu 95 và giúp Trần Triết Viễn ‘phi thăng’ thành sao lưu lượng. Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn Mới đây, dự án Rèm Ngọc Châu Sa vừa công bố dàn cast chính thức do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn.

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