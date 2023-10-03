Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rèm Ngọc Châu Sa đã công bố dàn cast chính thức. Theo đó, đúng như đồn đoán Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính dự án này. Bộ phim sẽ khai máy vào ngày 21/11 tới tại Hoành Điếm và Ngân Xuyên.

Có thể thấy, sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh chính thức có màn hợp tác thứ 2 trong dự án này. Tuy nhiên, khi có tin đồn cả 2 tái hợp nổ ra, fandom của Triệu Lộ Tư đã có phản ứng vô cùng gay gắt về nam chính Lưu Vũ Ninh. Họ đã liên tục tag tên công ty quản lý của Triệu Lộ Tư và yêu cầu công ty không nhận bộ Rèm Ngọc Châu Sa cho idol của mình. Thậm chí, hậu viện hội của nữ diễn viên còn thay avatar đen và tạm dừng hoạt động cho đến khi nào studio có phản hồi chính thứ nhưng không có kết quả gì.

Hiện tại, fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư vẫn đang đăng bài đòi tẩy chay Rèm Ngọc Châu Sa và bày tỏ mong muốn nữ diễn viên hủy hợp đồng với công ty quản lý. Trong khi đó, fan của Lưu Vũ Ninh lại tích cực khống bình dưới bài công bố của đoàn phim. Chính vì thế, không ít khán giả lo lắng dự án Rèm Ngọc Châu Sa sẽ bị ảnh hưởng vì drama của cặp đôi chính.

Rèm Ngọc Châu Sa được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên Âm. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Đoan Ngọ (Triệu Lộ Tư), hành nghề đánh bắt ngọc trai. Trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên (Lưu Vũ Ninh) ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý.

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Với mục đích tìm ra ẩn tình phía sau, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu 'lập nghiệp' lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.