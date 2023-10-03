Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn

Sao quốc tế 03/10/2023 09:06

Mới đây, dự án Rèm Ngọc Châu Sa vừa công bố dàn cast chính thức do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rèm Ngọc Châu Sa đã công bố dàn cast chính thức. Theo đó, đúng như đồn đoán Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính dự án này. Bộ phim sẽ khai máy vào ngày 21/11 tới tại Hoành Điếm và Ngân Xuyên.

Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn - Ảnh 1

Có thể thấy, sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh chính thức có màn hợp tác thứ 2 trong dự án này. Tuy nhiên, khi có tin đồn cả 2 tái hợp nổ ra, fandom của Triệu Lộ Tư đã có phản ứng vô cùng gay gắt về nam chính Lưu Vũ Ninh. Họ đã liên tục tag tên công ty quản lý của Triệu Lộ Tư và yêu cầu công ty không nhận bộ Rèm Ngọc Châu Sa cho idol của mình. Thậm chí, hậu viện hội của nữ diễn viên còn thay avatar đen và tạm dừng hoạt động cho đến khi nào studio có phản hồi chính thứ nhưng không có kết quả gì.

Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn - Ảnh 2

Hiện tại, fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư vẫn đang đăng bài đòi tẩy chay Rèm Ngọc Châu Sa và bày tỏ mong muốn nữ diễn viên hủy hợp đồng với công ty quản lý. Trong khi đó, fan của Lưu Vũ Ninh lại tích cực khống bình dưới bài công bố của đoàn phim. Chính vì thế, không ít khán giả lo lắng dự án Rèm Ngọc Châu Sa sẽ bị ảnh hưởng vì drama của cặp đôi chính.

Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn - Ảnh 3

Rèm Ngọc Châu Sa được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên Âm. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Đoan Ngọ (Triệu Lộ Tư), hành nghề đánh bắt ngọc trai. Trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên (Lưu Vũ Ninh) ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý.

Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn - Ảnh 4

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Với mục đích tìm ra ẩn tình phía sau, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu 'lập nghiệp' lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin Triệu Lộ Tư ‘tái hợp’ lần 2 với Lưu Vũ Ninh trong dự án Rèm Ngọc Châu Sa. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Chia tay Triệu Lộ Tư chưa được bao lâu, Trần Triết Viễn công khai 'người yêu mới' trong loạt khoảnh khắc đậm chất điện ảnh

Chia tay Triệu Lộ Tư chưa được bao lâu, Trần Triết Viễn công khai 'người yêu mới' trong loạt khoảnh khắc đậm chất điện ảnh

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sẽ nối lại 'duyên tình' trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sẽ nối lại 'duyên tình' trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận tin vui tốt lành, ngày lên sóng không còn xa

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận tin vui tốt lành, ngày lên sóng không còn xa

'Công chúa Tencent' Triệu Lộ Tư được nâng cao địa vị trên toàn cầu bằng một việc?

'Công chúa Tencent' Triệu Lộ Tư được nâng cao địa vị trên toàn cầu bằng một việc?

Vai diễn thanh xuân của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu giữ sức hút vững bền ở thị trường quốc tế

Vai diễn thanh xuân của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu giữ sức hút vững bền ở thị trường quốc tế

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 56 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?