Nhất Niệm Quan Sơn lập kỷ lục ngay những tập đầu phát sóng, Lưu Vũ Ninh nhận được vô vàn lời khen về đài từ

Đặc biệt, vai nam chính Ninh Viễn Châu do Lưu Vũ Ninh thủ vai đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nam diễn viên đã sử dụng giọng gốc của mình trong phim và truyền tải vô cùng thành công cảm xúc của nhân vật qua lời nói. Đồng thời chất giọng, đài từ rõ ràng, ngắt nghỉ rất chuẩn xác của Lưu Vũ Ninh cũng gây ấn tượng mạnh mẽ.

Ngày 28/11, bộ phim cổ trang võ hiệp truyền kỳ Nhất Niệm Quan Sơn đã chính thức lên sóng 6 tập đầu. Theo đó, số liệu của phim ở mức tương đối khả quan, hiện phim phá nhiệt độ hơn 8.000 trên iQiYI và đứng thứ 4 bảng xếp hạng của Datawin.

Vai nam chính Ninh Viễn Châu do Lưu Vũ Ninh thủ vai đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.



Chất giọng, đài từ rõ ràng, ngắt nghỉ rất chuẩn xác của Lưu Vũ Ninh cũng gây ấn tượng mạnh mẽ.

Ngoài Lưu Vũ Ninh, phim còn có sự góp mặt của Lưu Thi Thi thủ vai nữ chính Nhậm Như Ý, Trần Đô Linh, Trần Tiểu Vân, Trương Chỉ Khê, Hoàng Mộng Oánh, Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Vương Diễm, Lã Hành, Lý Hoan, Trần Hựu Duy, Vương Nhất Triết, Trần Hạo Vũ, Thường Hoa Sâm...

Ngoài Lưu Vũ Ninh, phim còn có sự góp mặt của Lưu Thi Thi thủ vai nữ chính Nhậm Như Ý.

Được biết, Nhất Niệm Quan Sơn là dự án phim có kịch bản gốc chứ không phải dòng phim chuyển thể. Phim lấy bối cảnh thời cuộc rối ren khi An Quốc và Ngô Quốc đang không ngừng giao tranh, Nhất Niệm Quan Sơn kể về hành trình đi sứ của Nhậm Như Ý – tiền tả sứ Chu Y Vệ của An Quốc. Trên hành trình đầy sóng gió này, đồng hành với Nhậm Như Ý là Ninh Viễn Châu cùng nhiều đồng đội khác. Họ sẽ cùng nhau đối mặt với những sóng gió của cuộc chiến tranh giành quyền lực, những âm mưu nguy hiểm, những tình cảm yêu hận và cả trọng trách về giang sơn xã tắc…>

Nhất Niệm Quan Sơn là dự án phim có kịch bản gốc chứ không phải dòng phim chuyển thể.

Nhất Niệm Quan Sơn đang là một trong những dự án phim ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi có sự góp mặt của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh. Hiện bộ phim đang nhận được nhiều phản hồi và được mong chờ trở thành hắc mã trong đường đua phim Hoa ngữ mùa đông năm nay.