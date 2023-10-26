Mới đây, giữa lùm xùm đóng Rèm Ngọc Châu Sa với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn dở tệ của Triệu Lộ Tư bất ngờ đã bị "đào lại".

Mới đây, giữa lùm xùm đóng Rèm Ngọc Châu Sa với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn dở tệ của Triệu Lộ Tư đã bị khui lại và lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Cụ thể, đây là cảnh Triệu Lộ Tư bị đâm kiếm xuyên qua ngực trong Thả Thí Thiên Hạ.

Tuy nhiên, thay vì biểu cảm đau đớn hay bất ngờ, gương mặt nữ diễn viên hoàn toàn đơ cứng, thản nhiên như không có gì xảy ra. Chính điều này đã trở thành trò cười cho cư dân mạng.

Nguyên nhân cảnh diễn xuất đáng quên này bị "đào lại" là do người hâm mộ Triệu Lộ Tư liên tục chê bai Lưu Vũ Ninh không xứng đóng chung trong Rèm Ngọc Châu Sa. Fan cho rằng anh chàng vừa kém nổi, vừa có diễn xuất kém. Lập tức cư dân mạng đã tung ra “quá khứ” xấu hổ của nàng tiểu hoa họ Triệu trong Thả Thí Thiên Hạ.

Rèm Ngọc Châu Sa đã tuyên bố dàn diễn viên chính và không có khả năng thay đổi trong thời gian tới. Phim sẽ được khai máy vào giữa tháng 11, nội dung xoay quanh nữ chính Đoan Ngọ, một nữ tử hành nghề đánh bắt ngọc trai, trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý.

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Để tìm chân tướng, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

Triệu Lộ Tư bất ngờ rút khỏi 'Châu Liêm Ngọc Mạc', nữ chính thay thế bởi Chương Nhược Nam? Mới đây, một bức ảnh được cho là thông báo mới nhất về dàn diễn viên chính thức của dự án ''Châu Liêm Ngọc Mạc'' được lan truyền trên mạng xã hội Weibo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-lum-xum-voi-luu-vu-ninh-canh-dien-gay-tranh-cai-cua-trieu-lo-tu-bat-ngo-bi-ao-lai-626146.html