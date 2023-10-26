Giữa lùm xùm với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị 'đào lại'

Sao quốc tế 26/10/2023 07:26

Mới đây, giữa lùm xùm đóng Rèm Ngọc Châu Sa với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn dở tệ của Triệu Lộ Tư bất ngờ đã bị "đào lại".

Mới đây, giữa lùm xùm đóng Rèm Ngọc Châu Sa với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn dở tệ của Triệu Lộ Tư đã bị khui lại và lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Cụ thể, đây là cảnh Triệu Lộ Tư bị đâm kiếm xuyên qua ngực trong Thả Thí Thiên Hạ.

Tuy nhiên, thay vì biểu cảm đau đớn hay bất ngờ, gương mặt nữ diễn viên hoàn toàn đơ cứng, thản nhiên như không có gì xảy ra. Chính điều này đã trở thành trò cười cho cư dân mạng.

Giữa lùm xùm với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 1

 

Nguyên nhân cảnh diễn xuất đáng quên này bị "đào lại" là do người hâm mộ Triệu Lộ Tư liên tục chê bai Lưu Vũ Ninh không xứng đóng chung trong Rèm Ngọc Châu Sa. Fan cho rằng anh chàng vừa kém nổi, vừa có diễn xuất kém. Lập tức cư dân mạng đã tung ra “quá khứ” xấu hổ của nàng tiểu hoa họ Triệu trong Thả Thí Thiên Hạ.

Giữa lùm xùm với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 2Giữa lùm xùm với Lưu Vũ Ninh, cảnh diễn gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 3

Rèm Ngọc Châu Sa đã tuyên bố dàn diễn viên chính và không có khả năng thay đổi trong thời gian tới. Phim sẽ được khai máy vào giữa tháng 11, nội dung xoay quanh nữ chính Đoan Ngọ, một nữ tử hành nghề đánh bắt ngọc trai, trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý.

 

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Để tìm chân tướng, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

Triệu Lộ Tư bất ngờ rút khỏi 'Châu Liêm Ngọc Mạc', nữ chính thay thế bởi Chương Nhược Nam?

Triệu Lộ Tư bất ngờ rút khỏi 'Châu Liêm Ngọc Mạc', nữ chính thay thế bởi Chương Nhược Nam?

Mới đây, một bức ảnh được cho là thông báo mới nhất về dàn diễn viên chính thức của dự án ''Châu Liêm Ngọc Mạc'' được lan truyền trên mạng xã hội Weibo.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư bất ngờ rút khỏi 'Châu Liêm Ngọc Mạc', nữ chính thay thế bởi Chương Nhược Nam?

Triệu Lộ Tư bất ngờ rút khỏi 'Châu Liêm Ngọc Mạc', nữ chính thay thế bởi Chương Nhược Nam?

Chưa khai máy phim mới, Lưu Vũ Ninh đã tỏ thái độ 'xé couple' với Triệu Lộ Tư vì điều này

Chưa khai máy phim mới, Lưu Vũ Ninh đã tỏ thái độ 'xé couple' với Triệu Lộ Tư vì điều này

Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương

Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương

Tái hợp với Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư đối mặt với mâu thuẫn của công ty quản lí, người hâm mộ

Tái hợp với Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư đối mặt với mâu thuẫn của công ty quản lí, người hâm mộ

Giữa lùm xùm đóng nữ chính trong 'Rèm ngọc châu sa', Triệu Lộ Tư chuẩn bị rời công ty quản lý?

Giữa lùm xùm đóng nữ chính trong 'Rèm ngọc châu sa', Triệu Lộ Tư chuẩn bị rời công ty quản lý?

Từng là cặp đôi được 'đẩy thuyền' nhất, Triệu Lộ Tư bị phản đối nên duyên với Lưu Vũ Ninh vì lý do này

Từng là cặp đôi được 'đẩy thuyền' nhất, Triệu Lộ Tư bị phản đối nên duyên với Lưu Vũ Ninh vì lý do này

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu