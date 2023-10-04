Tái hợp với Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư đối mặt với mâu thuẫn của công ty quản lí, người hâm mộ

Sao quốc tế 04/10/2023 11:03

Tưởng chừng là một dự án gây ấn tượng mới của Triệu Lộ Tư nhưng với "Rèm ngọc châu sa", cô gặp nhiều thế khó khi trở thành chủ đề gây tranh cãi của người hâm mộ.

Mới đây, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh được lựa chọn để đóng chính cho dự án "Rèm ngọc châu sa". Bộ phim sẽ khai máy vào ngày 21/11 tới tại Hoành Điếm và Ngân Xuyên. Song, người hâm mộ của phía Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đã không hài lòng, cho đến hiện tại tranh cãi gay gắt vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tái hợp với Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư đối mặt với mâu thuẫn của công ty quản lí, người hâm mộ - Ảnh 1

Xét về ưu thế, rõ ràng Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh là một cặp đôi đẹp. Họ từng hợp tác ở "Trường ca hành" khá ăn ý. Vậy nên, việc tái hợp sẽ là lợi thế nhiều hơn bất lợi. Tuy nhiên, người hâm mộ cặp đôi không hài lòng màn kết hợp này nguyên do có tin đồn cả hai phát sinh tình cảm khi đóng phim. Điều này khiến người hâm mộ lo ngại rằng Triệu Lộ Tư sẽ gặp nhiều ồn ào, ảnh hưởng danh tiếng nếu cô tiếp tục tái hợp với Lưu Vũ Ninh.

Thêm nữa, Lưu Vũ Ninh được cho rằng từng vướng ồn ào "cướp đất diễn" của Cung Tuấn trong "An Lạc truyện" nên người hâm mộ của Triệu Lộ Tư càng không có cảm tình.

Tái hợp với Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư đối mặt với mâu thuẫn của công ty quản lí, người hâm mộ - Ảnh 2Tái hợp với Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư đối mặt với mâu thuẫn của công ty quản lí, người hâm mộ - Ảnh 3

Hiện tại, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư vẫn đang đăng bài đòi tẩy chay "Rèm ngọc châu sa" và bày tỏ mong muốn nữ diễn viên hủy hợp đồng với công ty quản lý. Do đó, Triệu Lộ Tư đối mặt với khủng khoảng truyền thông khi đóng "Rèm ngọc châu sa". Bởi với việc người hâm mộ đồng loạt phản đối cô đóng dự án này làm ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn phim cũng như mối quan hệ giữa cô với công ty quản lý.

Triệu Lộ Tư đang gặp khó trăm bề khi khó có thể sắp xếp chu toàn mọi thứ trong thời điểm mà làn sóng phản đối cô đóng "Rèm ngọc châu sa" ngày một tăng cao.

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