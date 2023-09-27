Triệu Lộ Tư bị chế giễu công khai khi xuất hiện trong sự kiện thời trang quốc tế

Tuy nhiên, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư đưa tay lên tạo dáng và mỉm cười bị 2 phụ nữ có mặt tại sự kiện chế giễu. Họ nhái lại cách tạo dáng đưa tay lên hình chữ V của Triệu Lộ Tư và cố gắng tới gần nữ diễn viên để lọt vào khung hình của phóng viên.

Vừa qua, Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tham dự show của 1 thương hiệu cao cấp thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week, trở thành tâm điểm mạng xã hội xứ Trung nói riêng và châu Á nói chung với visual phong độ thất thường. Khi rời khỏi sự kiện, nữ diễn viên đình đám Cbiz đã nán lại tương tác cùng người hâm mộ ở bên ngoài show diễn.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc kém duyên được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến cộng đồng mạng tức giận. Nhiều người chỉ trích hành động vô duyên và có tính miệt thị của 2 người phụ nữ.

Trước sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng, ngày 25/9, đại diện của thương hiệu thời trang mà Triệu Lộ Tư làm khách đã lên tiếng về vụ việc: "Chúng tôi nhận ra có người chế giễu Triệu Lộ Tư ở bên người dẫn chương trình vì cách tạo dáng đáng yêu của cô ấy. Đây là cách tạo dáng quen thuộc của các nghệ sĩ châu Á. Giờ đã là năm 2023 và hành động của những kẻ chế nhạo Triệu Lộ Tư là không thể chấp nhận".

Động thái từ thương hiệu này được khán giả ủng hộ nhiệt tình vì cho thấy họ đặc biệt coi trọng nữ diễn viên họ Triệu và lên án hành động phân biệt chủng tộc. Về phía Triệu Lộ Tư, cô không lên tiếng bình luận về vụ việc.

Triệu Lộ Tư (SN 1998) bắt đầu gây chú ý khi đảm nhiệm vai Lạc Phi Phi trong Ôi hoàng đế bệ hạ của ta. Vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi của Triệu Lộ Tư giúp cô ưu ái được chọn vào những vai diễn có tính cách hồn nhiên, đáng yêu. Cô được kỳ vọng là tiểu hoa đán thế hệ mới của làng giải trí Trung Quốc.

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khá thuận lợi. Nữ diễn viên là con gái một trong gia đình có điều kiện. Bố của cô là một đại gia kinh doanh có tiếng ở Thượng Hải (Trung Quốc) và bố mẹ chính là "đại gia" hậu thuẫn cho Lộ Tư phát triển sự nghiệp.