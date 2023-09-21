Ngu Thư Hân lên đường tham dự Milan Fashion Week, phối đồ đơn giản nhưng 'chặt đẹp' Triệu Lộ Tư

Mới đây, khi lên đường tham dự Milan Fashion Week, Ngu Thư Hân đã diện bộ đồ đen trắng được phối với giày cao gót thanh lịch. Dù chỉ là tông màu trắng đen cơ bản nhưng phần họa tiết cắt xẻ được cách điệu lạ mắt đã giúp bộ đồ trở nên độc đáo, hút mắt. Không những thế, túi, giày và kính mắt cũng vô cùng phù hợp với trang phục, tạo nên một tổng thể hài hòa.

Ngu Thư Hân đã diện bộ đồ đen trắng được phối với giày cao gót thanh lịch.

Túi, giày và kính mắt cũng vô cùng phù hợp với trang phục.

Dù chỉ là tông màu trắng đen cơ bản nhưng phần họa tiết cắt xẻ được cách điệu lạ mắt đã giúp bộ đồ trở nên độc đáo, hút mắt.

Cư dân mạng nhanh chóng dành những lời khen cho cách phối đồ đơn giản nhưng “sang, xịn, mịn” của Ngu Thư Hân. Ngoài ra cô còn được khen là “chặt đẹp” Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến netizen cho rằng việc so sánh này hơi thiệt thòi cho Triệu Lộ Tư bởi thời trang không phải là thế mạnh của cô nàng. Trong khi đó, Ngu Thư Hân không chỉ từng theo học chuyên ngành thời trang mà định hình phong cách cũng theo hướng thời thượng, nắm bắt xu hướng.