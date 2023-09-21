Ngu Thư Hân lên đường tham dự Milan Fashion Week, phối đồ đơn giản nhưng 'chặt đẹp' Triệu Lộ Tư

Ngu Thư Hân cũng vừa lên đường tham dự Milan Fashion Week, tuy nhiên phản ứng của người hâm mộ lại khác biệt so với Triệu Lộ Tư trước đó.
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Mới đây, khi lên đường tham dự Milan Fashion Week, Ngu Thư Hân đã diện bộ đồ đen trắng được phối với giày cao gót thanh lịch. Dù chỉ là tông màu trắng đen cơ bản nhưng phần họa tiết cắt xẻ được cách điệu lạ mắt đã giúp bộ đồ trở nên độc đáo, hút mắt. Không những thế, túi, giày và kính mắt cũng vô cùng phù hợp với trang phục, tạo nên một tổng thể hài hòa.
Cư dân mạng nhanh chóng dành những lời khen cho cách phối đồ đơn giản nhưng “sang, xịn, mịn” của Ngu Thư Hân. Ngoài ra cô còn được khen là “chặt đẹp” Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến netizen cho rằng việc so sánh này hơi thiệt thòi cho Triệu Lộ Tư bởi thời trang không phải là thế mạnh của cô nàng. Trong khi đó, Ngu Thư Hân không chỉ từng theo học chuyên ngành thời trang mà định hình phong cách cũng theo hướng thời thượng, nắm bắt xu hướng.
Khán giả còn nêu quan điểm rằng, phong cách thời trang của Ngu Thư Hân chủ yếu chỉ có thể ngắm nhìn, rất khó để học theo, trái ngược hoàn toàn với Triệu Lộ Tư. Dù vậy, cả hai nàng tiểu hoa 95 đều rất xinh đẹp và khiến cộng đồng mạng mãn nhãn với diện mạo của mình mỗi lần xuất hiện.
Ngu Thư Hân sinh năm 1995, là diễn viên, ca sĩ, kiêm cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9. Ngu Thư Hân bắt đầu giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt tác phẩm như Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Thương Lan Quyết...và gần đây nhất là Vân Chi Vũ.