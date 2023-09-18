Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ

Sao quốc tế 18/09/2023 09:52

Vũ đạo uyển chuyển, nhẹ nhàng của Ngu Thư Hân trong MV mới được đánh giá cao.

Mặc dù còn nhiều quan điểm và ý kiến trái chiều của khán giả về bộ phim Vân Chi Vũ do Quách Kính Minh đạo diễn. Thế nhưng không thể phủ nhận Vân Chi Vũ có dàn diễn viên đẹp, cảnh quay đẹp và những bản nhạc phim (OST) đỉnh cao. 

Mới đây, MV khoe trọn màn vũ đạo điêu luyện của Ngu Thư Hân trên nền nhạc phim "Tứ mộng" được đoàn làm phim vừa đăng tải tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng. Ngu Thư Hân cũng là người thể hiện ca khúc này.  

Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ - Ảnh 1Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ - Ảnh 2Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ - Ảnh 3

MV có phần hình ảnh, màu sắc và âm thanh vô cùng ấn tượng. Giai điệu "Tứ mộng" nhẹ nhàng, chậm rãi, du dương nhưng có đôi chút mãnh liệt. Bài hát như phần nào thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc về yêu của dàn diễn viên chính trong Vân Chi Vũ. Vũ đạo uyển chuyển, mượt mà cùng nhan sắc ngọt ngào của Ngu Thư Hân càng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng bâng khuâng.   

Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ - Ảnh 4

Vân Chi Vũ là bộ phim xoay quanh quanh quá trình trưởng thành đầy gian nan của Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai) - công tử phản nghịch lêu lổng và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân thủ vai) - nữ gián điệp khát khao tự do.    

Chỉ trong một đêm, Cung Tử Vũ mất đi hai người người thân thiết nhất trong cuộc đời mình và nhận trách nhiệm trở thành chưởng môn của gia tộc Cung Môn. Về Vân Vi Sam, tuy là gián điệp được tổ chức sát thủ Vô Phong phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thực hiện nhiệm vụ bí mật, thế nhưng cô đã rơi vào lưới tình với anh và rồi bị giằng xé nội tâm giữa lựa chọn tự do và tình yêu. 

Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ - Ảnh 5Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ - Ảnh 6Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ - Ảnh 7

Bên cạnh "Tứ mộng" do Ngu Thư Hân thể hiện, Vân Chi Vũ còn có những bản nhạc phim ấn tượng khác như "Vân chi vũ" (Trương Kiệt), "Sơn nguyệt bất miên" (Mao Bất Dịch), "Vân nê" (Hy Lâm Na Y Cao), "Viễn sơn như tạc" (Trần Sở Sinh), "Chung Giác Thiển" (Châu Truyền Hùng), "Đợi ta trở thành chúng ta" (Diệp Huyền Thanh), Gia Cả (Điền Gia Thụy). 

 

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