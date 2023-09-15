Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Tăng Thuấn Hy sẽ đóng vai nam chính cho dự án Thất Dạ Tuyết, một bộ phim do IQIYI và Hoa Sách phối hợp sản xuất. Mới đây, netizen tiếp tục rầm rộ trước tin Ngu Thư Hân sẽ vào vao nữ chính của dự án lần này.

Nếu thông tin này là sự thật thì Ngu Thư Hân sẽ tái hợp với Tăng Thuấn Hy sau dự án Vân Chi Vũ. Nhiều khán giả mong chờ vào màn kết hợp của cặp đôi này. Có thể thấy, nền tảng IQIYI rất coi trọng Ngu Thư Hân và Tăng Thuấn Hy nên mới tạo tạo nguyên mới cho họ sau thành công cả 2 mang lại qua những bộ phim được công chiếu trên nền tảng này.

Theo đó, Ngu Thư Hân từng góp phần tạo nên sự bùng nổ của dự án Thương Lan Quyết. Hiện tại, cô nàng đang được nhiều khán giả yêu thích qua bộ phim Vân Chi Vũ đang công chiếu trên IQIYI. Còn Tăng Thuấn Hy cũng được yêu thích qua bộ phim Liên Hoa Lâu trên nền tảng này.

Thất Dạ Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả, thuộc một hệ liệt gồm 8 truyện tên Đỉnh Kiếm Các. Bộ phim có nội dung kể về Tiết Tử Dạ - một nữ thần y mẫn tuệ, y thuật phi phàm. Trong 12 năm ôm ấp khát vọng nâng cao y thuật để hồi sinh mối tình đầu. Tuyết Hoài là mối tình đầu trong sáng, người đã dồn chút hơi ấm cuối cùng của mình để giữ gìn sự sống cho nàng khi cả hai vì bị truy sát mà ngã xuống sông băng, để rồi vĩnh viễn nằm lại đó, vĩnh viễn 16 tuổi.

Hoắc Triển Bạch bảy năm liền luôn tìm tới uống rượu với Tiết Tử Dạ, một nam tử hán đại trượng phu nhưng vẫn mãi mãi ám ảnh về mối tình thanh mai trúc mã không thành với Thu Thủy Âm. Cả hai đều một lòng muốn cứu lấy sinh mệnh người mình yêu thương. Suốt quãng thời gian cùng nhau ở Dược Sư cốc, Tiết Tử Dạ và Hoắc Triển Bạch đã chữa lành cho nhau những vết thương lòng.