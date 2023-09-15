Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết

Sao quốc tế 15/09/2023 14:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết sau dự án Vân Chi Vũ.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Tăng Thuấn Hy sẽ đóng vai nam chính cho dự án Thất Dạ Tuyết, một bộ phim do IQIYI và Hoa Sách phối hợp sản xuất. Mới đây, netizen tiếp tục rầm rộ trước tin Ngu Thư Hân sẽ vào vao nữ chính của dự án lần này.

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết - Ảnh 1

Nếu thông tin này là sự thật thì Ngu Thư Hân sẽ tái hợp với Tăng Thuấn Hy sau dự án Vân Chi Vũ. Nhiều khán giả mong chờ vào màn kết hợp của cặp đôi này. Có thể thấy, nền tảng IQIYI rất coi trọng Ngu Thư Hân và Tăng Thuấn Hy nên mới tạo tạo nguyên mới cho họ sau thành công cả 2 mang lại qua những bộ phim được công chiếu trên nền tảng này.

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết - Ảnh 2

Theo đó, Ngu Thư Hân từng góp phần tạo nên sự bùng nổ của dự án Thương Lan Quyết. Hiện tại, cô nàng đang được nhiều khán giả yêu thích qua bộ phim Vân Chi Vũ đang công chiếu trên IQIYI. Còn Tăng Thuấn Hy cũng được yêu thích qua bộ phim Liên Hoa Lâu trên nền tảng này.

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết - Ảnh 3

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết - Ảnh 4

Thất Dạ Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả, thuộc một hệ liệt gồm 8 truyện tên Đỉnh Kiếm Các. Bộ phim có nội dung kể về Tiết Tử Dạ - một nữ thần y mẫn tuệ, y thuật phi phàm. Trong 12 năm ôm ấp khát vọng nâng cao y thuật để hồi sinh mối tình đầu. Tuyết Hoài là mối tình đầu trong sáng, người đã dồn chút hơi ấm cuối cùng của mình để giữ gìn sự sống cho nàng khi cả hai vì bị truy sát mà ngã xuống sông băng, để rồi vĩnh viễn nằm lại đó, vĩnh viễn 16 tuổi.

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết - Ảnh 5

Hoắc Triển Bạch bảy năm liền luôn tìm tới uống rượu với Tiết Tử Dạ, một nam tử hán đại trượng phu nhưng vẫn mãi mãi ám ảnh về mối tình thanh mai trúc mã không thành với Thu Thủy Âm. Cả hai đều một lòng muốn cứu lấy sinh mệnh người mình yêu thương. Suốt quãng thời gian cùng nhau ở Dược Sư cốc, Tiết Tử Dạ và Hoắc Triển Bạch đã chữa lành cho nhau những vết thương lòng.

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách có điểm douban ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách có điểm douban ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt

Mới đây, Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách mở điểm douban với số điểm ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách có điểm douban ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách có điểm douban ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách lập kỷ lục mới trên nền tảng phát sóng

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách lập kỷ lục mới trên nền tảng phát sóng

Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới

Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới

Rộ một chi tiết chứng minh Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ có cái kết bi thảm?

Rộ một chi tiết chứng minh Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ có cái kết bi thảm?

Trương Lăng Hách qua lăng kính của Ngu Thư Hân trên phim trường Vân Chi Vũ

Trương Lăng Hách qua lăng kính của Ngu Thư Hân trên phim trường Vân Chi Vũ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 14 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau