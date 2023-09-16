Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy!

Sao quốc tế 16/09/2023 15:41

Chuyện tình cảm của Ngu Thư Hân - Trương Bân Bân từng thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả và người hâm mộ.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm kể từ ngày Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người chính thức được lên sóng (16/9/2022 - 16/9/2023), Ngu Thư Hân cùng Trương Bân Bân lần lượt có dòng trạng thái hồi tưởng kỷ niệm ngày bộ phim mà cả hai hợp tác được công chiếu. Cụ thể, Ngu Thư Hân đăng tải loạt hình ảnh hậu trường vô cùng độc đáo cùng lời chúc "Tiểu Mỹ xinh đẹp, kỉ niệm 1 năm vui vẻ nhé".

Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 1Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 2

Trương Bân Bân dù không đính kèm hình ảnh nhưng anh cũng có dòng chia sẻ đầy tâm tư trên Weibo cá nhân: "Hôm nay là kỷ niệm đầu tiên ra mắt Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người. Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc của năm ngoái và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ yêu thương trong suốt chặng đường. Tôi tin rằng những điều ước dưới gốc cây thiêng trong thời gian và không gian song song cuối cùng sẽ thành hiện thực. Cậu bé chăn cừu Trang Vũ sẽ luôn thực hiện lời hứa giữa đàn chim di cư và khu rừng, ôm lấy ước mơ và nhận ra vận mệnh của mình. Nhờ tất cả những cuộc gặp gỡ, ánh sáng của khu rừng sẽ tiếp tục nở rộ và chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn". 

 

 

Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 3Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 4Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 5

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là một bộ phim tình cảm lãng mạn kể về câu chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào của anh chàng giáo sư Trang Vũ (Trương Bân Bân thủ vai) cùng cô nàng beauty blogger Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân thủ vai).

Ngu Mỹ Nhân vốn là tiến sĩ chuyên ngành điểu học, nhưng vì chịu tổn thương trong quá khứ về ngoại hình, cô đã chuyển sang làm beauty blogger nổi tiếng để thay đổi bản thân. Còn Trang Vũ là một giáo sư thực vật học xuất sắc, sở hữu IQ 200 với tình yêu nhiệt huyết dành cho khoa học và thiên nhiên.

Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 6Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 7Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 8

Tuy nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã đạt được 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng Youku. Bên cạnh đó, diễn xuất của Ngu Thư Hân - Trương Bân Bân cũng được đánh giá mang đầy vẻ đẹp thanh xuân, đưa người xem đến rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Sau khi bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lên sóng, phong cách thời trang của Ngu Thư Hân trong vai blogger Ngu Mỹ Nhân nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Được biết, Ngu Thư Hân đã tự mình mang tới phim trường 300 bộ trang phục khác nhau, nữ diễn viên cũng dùng trang phục của bản thân để ghi hình. Tổng cộng Ngu Thư Hân đã mặc 140 bộ trong hơn 30 tập phim.     

Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 9Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 10Ngu Thư Hân bất ngờ gửi lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 1 năm hẹn hò với Trương Bân Bân, xả kho ảnh cực cháy! - Ảnh 11

Gần đây, Ngu Thư Hân đang được chú ý với bộ phim Vân Chi Vũ đóng chính cùng Trương Lăng Hách. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia quay dự án Vĩnh Dạ Tinh Hà do cô đóng chính cùng nam diễn viên Đinh Vũ Hề. 

Về Trương Bân Bân, nam diễn viên cũng nhận được phản hồi tích cực trong bộ phim Ba Phần Hoang Dã đóng chính cùng Ngô Thiến. Diễn xuất tự nhiên và "phản ứng hóa học" ngọt ngào giữa anh và Ngô Thiến đã giúp Ba Phần Hoang Dã trở thành một trong những bộ phim đạt thành tích cao trên nền tảng Tencent. 

Ngu Thư Hân nhận tin vui lớn nhờ Vân Chi Vũ, dân mạng bất ngờ với thành tích mới!

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Dấu ấn mới này cũng được xem là thành tích ấn tượng của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ. 

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