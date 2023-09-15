Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới?

Sao quốc tế 15/09/2023 14:35

Không chỉ gây chú ý bởi màn tái hợp của Ngu Thư Hân cùng Đinh Vũ Hề, bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà còn đang "gây sốt" bởi tạo hình xinh đẹp rạng ngời của nữ phụ.

Vừa qua, phía đoàn phim Vĩnh Dạ Tinh Hà "nhá hàng" loạt tạo hình của nữ phụ Chúc Tự Đan trong phim. Nhiều khán giả nhận thấy vẻ ngoài của Chúc Tự Đan không có nhiều phụ kiện rườm rà, được đính đầy đầu như Ngu Thư Hân. Thế nhưng nhan sắc của nàng tiểu hoa sinh năm 1992 vẫn rất nổi bật, sáng bừng và xinh đẹp.

Đường nét gương mặt của Chúc Tự Đan được đánh giá cao, thậm chí vượt cả nữ chính Ngu Thư Hân về độ sắc sảo, trong khi ở nhiều cảnh cô không trang điểm đậm bằng.

 

Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới? - Ảnh 1Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới? - Ảnh 2

Mặt dù có sự "ganh đua" ngầm về nhan sắc nhưng Ngu Thư Hân và Chúc Tự Đan đều được cư dân mạng khen ngợi. Chúc Tự Đan có màn "lội ngược dòng" đáng ghi nhận sau khi nhiều tạo hình trước đó khá nhạt nhòa, thậm chí kém sắc, đơn cử là trong Ngộ Long.

Mặt khác, Ngu Thư Hân trở lại với thể loại vai "ngốc bạch ngọt", dễ thương và yểu điệu đúng sở trường sau khi có màn thay đổi đầy lạnh lùng ở Vân Chi Vũ.

 

Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới? - Ảnh 3

Sinh năm 1992, Chúc Tự Đan là "gà cưng" của Gia Hành, một thời được Dương Mịch dẫn dắt. Với nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên được "lăng xê" và ghi điểm qua loạt vai phụ trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Người Đàm Phán, Nghìn Lẻ Một Đêm... Đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mỹ nhân 9X vào vai Chu Chỉ Nhược và được khen ngợi là một trong những điểm sáng của phim. Tuy vậy, khi lên vai nữ chính thì Chúc Tự Đan không có được thành công như khi diễn phụ. Tham gia bộ phim Lập Trình Viên Đáng Yêu, Chúc Tự Đan bị chê mạnh với tạo hình giả trai, khiến điểm phim giảm xuống mức thấp bậc nhất năm 2021.

Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới? - Ảnh 4

Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới? - Ảnh 5

Được Tencent đầu tư sản xuất và chuyển thể từ truyện Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa, Vĩnh Dạ Tinh Hà kể về chuyện tình của nữ chính Lăng Diệu Diệu, cô nàng hiện đại bất ngờ "xuyên không" vào tiểu thuyết, đóng vai nữ chính ai cũng ghét. Ấy vậy mà cô lại có tuyến tình yêu với Mộ Thanh - anh trai nữ chính nhưng bị thế giới quay lưng. 

Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'?

Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'?

Hành động của đoàn làm phim “Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính tiếp tục bị chỉ trích.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'?

Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'?

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Ngu Thư Hân phải xin lỗi sau khi 'vạ miệng' trên mạng xã hội, liệu Vân Chi Vũ có bị vạ lây?

Ngu Thư Hân phải xin lỗi sau khi 'vạ miệng' trên mạng xã hội, liệu Vân Chi Vũ có bị vạ lây?

Vì sao Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị cặp đôi phụ 'lấn át' trong phim mới?

Vì sao Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị cặp đôi phụ 'lấn át' trong phim mới?

'Vượt mặt' Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, cặp đôi phụ gây bão vì đã phản diện còn đẹp cả đôi

'Vượt mặt' Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, cặp đôi phụ gây bão vì đã phản diện còn đẹp cả đôi

Sau 3 ngày phát sóng, phim của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị dân tình đòi gỡ gấp vì điều này

Sau 3 ngày phát sóng, phim của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị dân tình đòi gỡ gấp vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau