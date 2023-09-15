Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới?

Đường nét gương mặt của Chúc Tự Đan được đánh giá cao, thậm chí vượt cả nữ chính Ngu Thư Hân về độ sắc sảo, trong khi ở nhiều cảnh cô không trang điểm đậm bằng.

Vừa qua, phía đoàn phim Vĩnh Dạ Tinh Hà "nhá hàng" loạt tạo hình của nữ phụ Chúc Tự Đan trong phim. Nhiều khán giả nhận thấy vẻ ngoài của Chúc Tự Đan không có nhiều phụ kiện rườm rà, được đính đầy đầu như Ngu Thư Hân . Thế nhưng nhan sắc của nàng tiểu hoa sinh năm 1992 vẫn rất nổi bật, sáng bừng và xinh đẹp.

Mặt dù có sự "ganh đua" ngầm về nhan sắc nhưng Ngu Thư Hân và Chúc Tự Đan đều được cư dân mạng khen ngợi. Chúc Tự Đan có màn "lội ngược dòng" đáng ghi nhận sau khi nhiều tạo hình trước đó khá nhạt nhòa, thậm chí kém sắc, đơn cử là trong Ngộ Long.

Mặt khác, Ngu Thư Hân trở lại với thể loại vai "ngốc bạch ngọt", dễ thương và yểu điệu đúng sở trường sau khi có màn thay đổi đầy lạnh lùng ở Vân Chi Vũ.

Sinh năm 1992, Chúc Tự Đan là "gà cưng" của Gia Hành, một thời được Dương Mịch dẫn dắt. Với nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên được "lăng xê" và ghi điểm qua loạt vai phụ trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Người Đàm Phán, Nghìn Lẻ Một Đêm... Đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mỹ nhân 9X vào vai Chu Chỉ Nhược và được khen ngợi là một trong những điểm sáng của phim. Tuy vậy, khi lên vai nữ chính thì Chúc Tự Đan không có được thành công như khi diễn phụ. Tham gia bộ phim Lập Trình Viên Đáng Yêu, Chúc Tự Đan bị chê mạnh với tạo hình giả trai, khiến điểm phim giảm xuống mức thấp bậc nhất năm 2021.

Được Tencent đầu tư sản xuất và chuyển thể từ truyện Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa, Vĩnh Dạ Tinh Hà kể về chuyện tình của nữ chính Lăng Diệu Diệu, cô nàng hiện đại bất ngờ "xuyên không" vào tiểu thuyết, đóng vai nữ chính ai cũng ghét. Ấy vậy mà cô lại có tuyến tình yêu với Mộ Thanh - anh trai nữ chính nhưng bị thế giới quay lưng.