Vừa mới lên sóng, phim của 'tổng tài' Ngụy Minh Triết 'vượt mặt' cả Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân

Theo trang Sina đưa tin, chỉ số nhiệt độ trong ngày 16/9 (sau 1 ngày chiếu) của bộ phim này hiện đã tăng đến 455%, đứng hạng 1 toàn nền tảng và vượt qua cả siêu phẩm Vân Chi Vũ. Đây được cho là bộ phim mang đề tài tình cảm công sở mới đáng trông chờ.

Lên sóng nền tảng iQIYI từ ngày 15/9, dự án ngôn tình tên Nhân Viên Tài Năng Đổng Đổng Ân do Ngụy Minh Triết và Từ Lộ đóng chính bất ngờ có màn thăng hạng về độ hot.

Vào vai Đổng Đổng Uyên là nữ diễn viên Từ Lộ. Sina đánh giá cao nhan sắc tươi trẻ và diễn xuất tự nhiên của Từ Lộ, thể hiện được hình tượng cô gái Đổng Đổng Ân sôi nổi, tài trí nhưng cũng có những lúc yếu lòng. Những cảnh khi cô gặp lại bạn trai cũ từng phản bội mình cho thấy rõ một mặt tối rất khác của Đổng Đổng Ân.

Trong khi đó, phần thể hiện của Ngụy Triết Minh trong hình tượng tổng tài một lần nữa gây ấn tượng. Nam diễn viên vẫn thể hiện rất tự nhiên, không gượng gạo một nhân vật điềm đạm, lạnh nhạt nhưng đôi khi cũng rất "trẻ con", nhất là từ lúc biết mình đã yêu Đổng Đổng Ân.

Nội dung phim đúng như nhan đề, kể về Đổng Đổng Ân - cô nhân viên công tác xã hội tháo vát, tài năng và luôn có thành tích tốt. Một ngày nọ, cô tốt bụng ngăn chặn một vụ ẩu đả ở bãi xe, song lại không biết rằng bản thân đã vô tình đẩy nạn nhân ngã đập đầu bất tỉnh. Nạn nhân đó không may lại là Lâu Uyên - sếp của bộ phận A trong công ty của cô.

Sau khi được điều đến bộ phận A làm việc, Đổng Đổng Ân liên tục chạm mặt, được Lâu Uyên mang ra ngoài đi làm việc. Nhờ sự nhiệt tình, tốt bụng và nghiêm túc của mình, Đổng Đổng Ân đã chứng tỏ được mình và dần "cảm hóa" được Lâu Uyên.