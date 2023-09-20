Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến!

Sao quốc tế 20/09/2023 14:19

Nhiều khán giả dự đoán một nam thần mới nổi từ Vân Chi Vũ sẽ sớm 'vượt mặt' Tiêu Chiến.

Tháng 9/2023 này, màn ảnh Hoa ngữ tiếp tục chiêu đãi khán giả với hàng loạt bộ phim mới với chủ đề đa dạng, từ cổ trang đến hiện đại, từ tình cảm lãng mạn đến kinh dị kịch tính. Bên cạnh nội dung, mỗi bộ phim lại có nhiều nhân vật ấn tượng được khán giả yêu thích.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã tổng hợp top 8 nhân vật được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ từ ngày 11/9 đến ngày 17/9. Đáng chú ý, toàn bộ dàn diễn viên chính trong hai bộ phim vừa lên sóng gần đây là Vân Chi VũGió Nam Hiểu Lòng Tôi đều lọt vào top 8 trong bảng xếp hạng này. 

Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 1
Top 1: Cung Viễn Chủy - Điền Gia Thụy
Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 2
Top 2: Cung Thượng Giác - Thừa Lỗi
Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 3
Top 3: Thượng Quan Thiển - Lư Dục Hiểu

Cụ thể, Cung Viễn Chủy (Điền Gia Thụy thủ vai) trong Vân Chi Vũ đang là nhân vật có số lượng fan hùng hậu nhất. Top 4 tiếp theo là Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi thủ vai) trong Vân Chi Vũ, Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu thủ vai) trong Vân Chi Vũ, Tuyết Trùng Tử (Tăng Thuấn Hy thủ vai) trong Vân Chi Vũ, Chu Cựu (Trương Dư Hi thủ vai) trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi

Ba vị thứ cuối cùng trong top 8 này lần lượt thuộc về nhân vật Phó Vân Thâm (Thành Nghị thủ vai) trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân thủ vai) trong Vân Chi Vũ và Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai) trong Vân Chi Vũ

Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 4
Top 4: Tuyết Trùng Tử - Tăng Thuấn Hy
Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 5
Top 5: Chu Cựu - Trương Dư Hi
Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 6
Top 6: Phó Vân Thâm - Thành Nghị
Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 7
Top 7: Vân Vi Sam - Ngu Thư Hân
Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 8
Top 8: Cung Tử Vũ - Trương Lăng Hách

Với bảng tổng hợp này, nhiều khán giả tỏ ra thắc mắc và bất ngờ khi nhân vật Thịnh Dương của Tiêu Chiến trong Nắng Gắt Bên Tôi lại không nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ thảo luận nhân vật trên các diễn đàn phim ảnh thì nhân vật Thịnh Dương có phần thua kém hơn nhân vật Cung Viễn Chủy. Do vậy cũng dễ hiểu khi Tiêu Chiến không lọt vào bảng xếp hạng này. 

Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 9Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 10Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến! - Ảnh 11

Trong Vân Chi Vũ, Điền Gia Thụy vào vai Cung Viễn Chủy - tam thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà họ Cung, có sở trường về y thuật, độc dược, ám khí. Tuy là nhân vật háo thắng, thường xuyên “khẩu nghiệp” không chừa một ai trong Vân Chi Vũ nhưng anh lại được nhiều khán giả yêu mến.

Cung Viễn Chủy cũng là vai diễn đầu tay của Điền Gia Thụy trong mảng phim truyền hình. Chính tài năng diễn xuất cùng gương mặt biểu cảm linh hoạt, Điền Gia Thụy được đánh giá sẽ là mỹ nam tiềm năng mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Các video clip về nhân vật Cung Viễn Chủy của Điền Gia Thụy hiện vẫn được nhiều khán giả và người hâm mộ liên tục chia sẻ trên mạng xã hội. 

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Đây cũng là bộ ảnh bìa đầu tiên trên tạp chí của Điền Gia Thụy kể từ khi Vân Chi Vũ - bộ phim đầu tay của nam diễn viên - lên sóng.

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