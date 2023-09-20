Top 8 nhân vật đang được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ, một nam thần diễn xuất mới nổi vượt mặt Tiêu Chiến!

Nhiều khán giả dự đoán một nam thần mới nổi từ Vân Chi Vũ sẽ sớm 'vượt mặt' Tiêu Chiến.

Tháng 9/2023 này, màn ảnh Hoa ngữ tiếp tục chiêu đãi khán giả với hàng loạt bộ phim mới với chủ đề đa dạng, từ cổ trang đến hiện đại, từ tình cảm lãng mạn đến kinh dị kịch tính. Bên cạnh nội dung, mỗi bộ phim lại có nhiều nhân vật ấn tượng được khán giả yêu thích. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã tổng hợp top 8 nhân vật được yêu thích trên phim truyền hình Hoa ngữ từ ngày 11/9 đến ngày 17/9. Đáng chú ý, toàn bộ dàn diễn viên chính trong hai bộ phim vừa lên sóng gần đây là Vân Chi Vũ và Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đều lọt vào top 8 trong bảng xếp hạng này.

Top 1: Cung Viễn Chủy - Điền Gia Thụy Top 2: Cung Thượng Giác - Thừa Lỗi Top 3: Thượng Quan Thiển - Lư Dục Hiểu Cụ thể, Cung Viễn Chủy (Điền Gia Thụy thủ vai) trong Vân Chi Vũ đang là nhân vật có số lượng fan hùng hậu nhất. Top 4 tiếp theo là Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi thủ vai) trong Vân Chi Vũ, Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu thủ vai) trong Vân Chi Vũ, Tuyết Trùng Tử (Tăng Thuấn Hy thủ vai) trong Vân Chi Vũ, Chu Cựu (Trương Dư Hi thủ vai) trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Ba vị thứ cuối cùng trong top 8 này lần lượt thuộc về nhân vật Phó Vân Thâm (Thành Nghị thủ vai) trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân thủ vai) trong Vân Chi Vũ và Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai) trong Vân Chi Vũ.

Top 4: Tuyết Trùng Tử - Tăng Thuấn Hy Top 5: Chu Cựu - Trương Dư Hi Top 6: Phó Vân Thâm - Thành Nghị Top 7: Vân Vi Sam - Ngu Thư Hân Top 8: Cung Tử Vũ - Trương Lăng Hách Với bảng tổng hợp này, nhiều khán giả tỏ ra thắc mắc và bất ngờ khi nhân vật Thịnh Dương của Tiêu Chiến trong Nắng Gắt Bên Tôi lại không nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ thảo luận nhân vật trên các diễn đàn phim ảnh thì nhân vật Thịnh Dương có phần thua kém hơn nhân vật Cung Viễn Chủy. Do vậy cũng dễ hiểu khi Tiêu Chiến không lọt vào bảng xếp hạng này. Trong Vân Chi Vũ, Điền Gia Thụy vào vai Cung Viễn Chủy - tam thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà họ Cung, có sở trường về y thuật, độc dược, ám khí. Tuy là nhân vật háo thắng, thường xuyên “khẩu nghiệp” không chừa một ai trong Vân Chi Vũ nhưng anh lại được nhiều khán giả yêu mến. Cung Viễn Chủy cũng là vai diễn đầu tay của Điền Gia Thụy trong mảng phim truyền hình. Chính tài năng diễn xuất cùng gương mặt biểu cảm linh hoạt, Điền Gia Thụy được đánh giá sẽ là mỹ nam tiềm năng mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Các video clip về nhân vật Cung Viễn Chủy của Điền Gia Thụy hiện vẫn được nhiều khán giả và người hâm mộ liên tục chia sẻ trên mạng xã hội.

Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất Đây cũng là bộ ảnh bìa đầu tiên trên tạp chí của Điền Gia Thụy kể từ khi Vân Chi Vũ - bộ phim đầu tay của nam diễn viên - lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-8-nhan-vat-ang-uoc-yeu-thich-tren-phim-truyen-hinh-hoa-ngu-mot-nam-than-dien-xuat-moi-noi-vuot-mat-tieu-chien-618198.html