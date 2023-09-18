Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất

Sao quốc tế 18/09/2023 10:42

Đây cũng là bộ ảnh bìa đầu tiên trên tạp chí của Điền Gia Thụy kể từ khi Vân Chi Vũ - bộ phim đầu tay của nam diễn viên - lên sóng.

Điền Gia Thụy là diễn viên vừa vào nghề bất ngờ gây ấn tượng trong một vai diễn của Vân Chi Vũ, thế nên những hoạt động nghệ thuật của anh sau bộ phim này cũng được khán giả quan tâm. Mới đây, WAVES vừa phát hành bộ ảnh bìa của Điền Gia Thụy cho ấn bản số tháng 9/2023 của tạp chí.

Đây cũng là bộ ảnh bìa đầu tiên trên tạp chí của Điền Gia Thụy kể từ khi Vân Chi Vũ - bộ phim đầu tay của anh - lên sóng. Hiện nam diễn viên đang nhận được nhiều sự khen ngợi về thần thái trong bộ ảnh bìa tạp chí này. 

Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất - Ảnh 1Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất - Ảnh 2Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất - Ảnh 3

Tạo hình đầy khí chất của Điền Gia Thụy trên 3 bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023 giúp anh toát lên vẻ đẹp "cool ngầu" và có phần ma mị khiến người hâm mộ đổ gục. Nam diễn viên được nhận xét biết cách pose dáng sao cho khoe hết được tất cả ưu điểm của cơ thể như khuôn mặt góc cạnh, góc nghiên thần thánh. Mặc dù chỉ là 3 bức ảnh bìa được tạp chí WAVES hé lộ, song những hình ảnh của Điền Gia Thụy đã thu hút rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.     

Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất - Ảnh 4Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất - Ảnh 5        

Điền Gia Thụy sinh ngày 4/12/1998, là một trong những nam diễn viên gây ấn tượng mạnh trong Vân Chi Vũ. Chỉ trong 1 tuần phim được công chiếu, Điền Gia Thụy nhanh chóng có lượng người tương tác trên trang cá nhân Weibo khá cao và được đánh giá là một nhân tố tiềm năng. 

Trong Vân Chi Vũ, Điền Gia Thụy vào vai Cung Viễn Chủy - tam thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà họ Cung, có sở trường về y thuật, độc dược, ám khí. Tuy là nhân vật háo thắng, thường xuyên “khẩu nghiệp” không chừa một ai trong gia tộc nhưng anh lại được nhiều khán giả yêu mến. Nhiều trích đoạn vai Cung Viễn Chủy của Điền Gia Thụy được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cũng nhận được tương tác cao. 

Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất - Ảnh 6Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất - Ảnh 7Điền Gia Thụy trên bìa tạp chí WAVES số tháng 9/2023, tạo dáng 'cool ngầu' ngời ngời khí chất - Ảnh 8

Hiện tại, ngoài bộ phim Vân Chi Vũ, Điền Gia Thụy cũng nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia quay dự án phim Vân Tú Hành. Tạo hình mới hoàn toàn của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành cũng đang khiến khán giả xôn xao.     

Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra!

Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra!

Trái ngược với hình tượng thường xuyên 'khẩu nghiệp' trong Vân Chi Vũ, những hình ảnh trên phim trường Vân Tú Hành của Điền Gia Thụy ngay lập tức nhận được sự chú ý của khán giả.

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