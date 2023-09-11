Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra!

Sao quốc tế 11/09/2023 10:25

Trái ngược với hình tượng thường xuyên 'khẩu nghiệp' trong Vân Chi Vũ, những hình ảnh trên phim trường Vân Tú Hành của Điền Gia Thụy ngay lập tức nhận được sự chú ý của khán giả.

Bắt đầu lên sóng từ ngày 2/9/2023, bộ phim Vân Chi Vũ khiến khán giả vô cùng ấn tượng với kịch bản hấp dẫn cùng cách xây dựng hình tượng nhân vật logic. Trong đó, vai diễn Cung Viễn Chủy của nam diễn viên Điền Gia Thụy cũng gây được sự quan tâm lớn từ khán giả. 

Song song với bộ phim Vân Chi Vũ đang được chiếu mạng, loạt hình ảnh của Điền Gia Thụy trên phim trường Vân Tú Hành (đang khởi quay) cũng khiến dân tình không khỏi xôn xao. Bởi lẽ nam diễn viên đã có sự thay đổi hoàn toàn trong bộ phim mới. 

Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra! - Ảnh 1

Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra! - Ảnh 2
Tạo hình của Điền Gia Thụy trong Vân Chi Vũ

Trong Vân Chi Vũ, Điền Gia Thụy vào vai Cung Viễn Chủy - tam thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà họ Cung, có sở trường về y thuật, độc dược, ám khí. Tuy là nhân vật háo thắng, thường xuyên “khẩu nghiệp” không chừa một ai trong Vân Chi Vũ nhưng anh lại được nhiều khán giả yêu mến.

Trái ngược với hình tượng ngông cuồng trong Vân Chi Vũ, những hình ảnh trên phim trường Vân Tú Hành của Điền Gia Thụy ngay lập tức nhận được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh lời khen ngợi dành cho nhan sắc của nam diễn viên, nhiều dân tình cũng bày tỏ rằng tạo hình mới của anh ở Vân Tú Hành lại đem đến cảm giác thư sinh và nho nhã, một số người cũng cũng hài hước trêu đùa rằng nhìn anh nhu mì hơn khiến họ "cảm thấy chưa quen". 

Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra! - Ảnh 3Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra! - Ảnh 4

Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra! - Ảnh 5
Tạo hình của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành 

Thông tin thêm về bộ phim Vân Tú Hành đang được khởi quay, đây là dự án phim do iQIYI sản xuất, bộ phim được chuyển thể cải biên từ truyện tranh Nhật Bản có bối cảnh Trung Quốc cổ đại Thái Vân Quốc Truyện, đã được khai máy vào hôm 5/6. 

Tại lễ khai máy phim, đoàn làm phim đã công bố dàn diễn viên chính với sự tham gia của Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy, Đặng Vi và Vương Dĩ Luân. Trong Vân Tú Hành, Điền Gia Thụy vào vai nam phụ, hiện chưa rõ thông tin chi tiết về vai diễn của nam diễn viên.    

Dàn diễn viên Vân Chi Vũ bùng nổ lượt theo dõi trên mạng xã hội, Ngu Thư Hân vẫn phải lép vế trước một người!

Dàn diễn viên Vân Chi Vũ bùng nổ lượt theo dõi trên mạng xã hội, Ngu Thư Hân vẫn phải lép vế trước một người!

Bên cạnh sức hút về nội dung ngay từ những tập đầu tiên, lượng người theo dõi dàn diễn viên chính của bộ phim cũng tăng chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Gia Thụy sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dàn diễn viên Vân Chi Vũ bùng nổ lượt theo dõi trên mạng xã hội, Ngu Thư Hân vẫn phải lép vế trước một người!

Dàn diễn viên Vân Chi Vũ bùng nổ lượt theo dõi trên mạng xã hội, Ngu Thư Hân vẫn phải lép vế trước một người!

Nụ hôn đầu tiên của Ngu Thư Hân - Trương Lăng Hách trong Vân Chi Vũ: Vân Vi Sam biết rõ không nên nhưng lòng vẫn rung động?

Nụ hôn đầu tiên của Ngu Thư Hân - Trương Lăng Hách trong Vân Chi Vũ: Vân Vi Sam biết rõ không nên nhưng lòng vẫn rung động?

Ngu Thư Hân phải xin lỗi sau khi 'vạ miệng' trên mạng xã hội, liệu Vân Chi Vũ có bị vạ lây?

Ngu Thư Hân phải xin lỗi sau khi 'vạ miệng' trên mạng xã hội, liệu Vân Chi Vũ có bị vạ lây?

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách lập kỷ lục mới trên nền tảng phát sóng

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách lập kỷ lục mới trên nền tảng phát sóng

Vì sao Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị cặp đôi phụ 'lấn át' trong phim mới?

Vì sao Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị cặp đôi phụ 'lấn át' trong phim mới?

Lộ lý do Ngu Thư Hân - Trương Lăng Hách quyết định đóng chính trong Vân Chi Vũ, hóa ra chỉ vì một chữ!

Lộ lý do Ngu Thư Hân - Trương Lăng Hách quyết định đóng chính trong Vân Chi Vũ, hóa ra chỉ vì một chữ!

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau