Hé lộ tạo hình nho nhã của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành, netizen phải 'dụi mắt' nhiều lần mới nhận ra!

Song song với bộ phim Vân Chi Vũ đang được chiếu mạng, loạt hình ảnh của Điền Gia Thụy trên phim trường Vân Tú Hành (đang khởi quay) cũng khiến dân tình không khỏi xôn xao. Bởi lẽ nam diễn viên đã có sự thay đổi hoàn toàn trong bộ phim mới.

Bắt đầu lên sóng từ ngày 2/9/2023, bộ phim Vân Chi Vũ khiến khán giả vô cùng ấn tượng với kịch bản hấp dẫn cùng cách xây dựng hình tượng nhân vật logic. Trong đó, vai diễn Cung Viễn Chủy của nam diễn viên Điền Gia Thụy cũng gây được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trong Vân Chi Vũ , Điền Gia Thụy vào vai Cung Viễn Chủy - tam thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà họ Cung, có sở trường về y thuật, độc dược, ám khí. Tuy là nhân vật háo thắng, thường xuyên “khẩu nghiệp” không chừa một ai trong Vân Chi Vũ nhưng anh lại được nhiều khán giả yêu mến.

Trái ngược với hình tượng ngông cuồng trong Vân Chi Vũ, những hình ảnh trên phim trường Vân Tú Hành của Điền Gia Thụy ngay lập tức nhận được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh lời khen ngợi dành cho nhan sắc của nam diễn viên, nhiều dân tình cũng bày tỏ rằng tạo hình mới của anh ở Vân Tú Hành lại đem đến cảm giác thư sinh và nho nhã, một số người cũng cũng hài hước trêu đùa rằng nhìn anh nhu mì hơn khiến họ "cảm thấy chưa quen".

Tạo hình của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành

Thông tin thêm về bộ phim Vân Tú Hành đang được khởi quay, đây là dự án phim do iQIYI sản xuất, bộ phim được chuyển thể cải biên từ truyện tranh Nhật Bản có bối cảnh Trung Quốc cổ đại Thái Vân Quốc Truyện, đã được khai máy vào hôm 5/6.

Tại lễ khai máy phim, đoàn làm phim đã công bố dàn diễn viên chính với sự tham gia của Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy, Đặng Vi và Vương Dĩ Luân. Trong Vân Tú Hành, Điền Gia Thụy vào vai nam phụ, hiện chưa rõ thông tin chi tiết về vai diễn của nam diễn viên.